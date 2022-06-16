Esnafın kayıtlı ihracat yapmasının önü açıldı - Son Dakika
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Esnafın kayıtlı ihracat yapmasının önü açıldı

16.06.2022 12:16
Esnafın kayıtlı ihracat yapmasının önü açıldı

Gümrük Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle esnaf kesimine de kayıtlı ihracat yapma olanağı tanındı.

Gümrük Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle esnaf kesimine de kayıtlı ihracat yapma olanağı tanındı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tacirlerin yanı sıra isteyen esnaf da kayıtlı olarak ihracat yapabilecek. Kayıtlı İhracatçı Sistemi'ne kaydolmak için imza sirkülerinin ibrazına gerek olmayacak. Firma bilgileri, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ve Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi'nden kontrol edilebilecek.

Diğer düzenlemeler

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden faydalanan ülkelerdeki (Samoa hariç) tüm kayıtlı ihracatçılar Türkiye'ye yönelik ihracatlarında menşe beyanı düzenleyebilecek.

İçerisinde Özbekistan, Pakistan ve Sudan'ın da bulunduğu 56 ülkeden Türkiye'ye yönelik ihracatlarda Form-A Menşe Belgesi ibrazına kademeli olarak son verilecek. 16 Eylül itibarıyla yalnızca bu ülkelerdeki kayıtlı ihracatçılar tarafından düzenlenen menşe beyanları gümrük idarelerince kabul edilecek.

Öte yandan, Bakanlığın "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" değişikliği de yayımlandı.

Buna göre, bazı valf (akışkan içeren tesisatlarda koşula bağlı olarak açılıp kapanan bir çıkış öğesi) türlerinin ithalatında, "Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ" kapsamında ithaline izin verilen ve söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarınca ithalatı yapılacak eşya için gözetim belgesi aranmayacak.

Tebliğ, yayım tarihini takip eden 15'inci gün yürürlüğe girecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnafın kayıtlı ihracat yapmasının önü açıldı - Son Dakika

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