Esnaflar için kredi üst limiti 500 TL'ye çıkarılıyor! Paketin detayları, kabine toplantısının ardından açıklanacak - Son Dakika
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Esnaflar için kredi üst limiti 500 TL'ye çıkarılıyor! Paketin detayları, kabine toplantısının ardından açıklanacak

10.10.2022 10:48

Esnaflar için yeni destek paketi, bugün yapılacak kabine toplantısında masaya yatırılacak. Esnaflar için kredi üst limiti 500 bin liraya çıkarılacak, Halkbank aracılığıyla verilecek kredide faiz oranı yüzde 7,5'e düşecek. Paketin detaylarını kabine toplantısının ardından açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre önce sinyallerini verdiği esnafa destek paketi hakkındaki detaylar öğrenilmeye başlandı. Yeni destek paketi ile esnafın finansman desteğinin artırılması bekleniyor.

ESNAF DESTEKLERİ ARTIRILIYOR

Esnafa Halkbank aracılığı ile 350 bin lira limitli ve yüzde 9,5 faiz oranlı kredi sağlanıyor. TRT Haber'in haberine göre; hükümet, bu desteği artırmaya hazırlanıyor. Konuya dair açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni paketle kredi limiti artırımı ve faiz indiriminin gündemde olduğunu ifade etti. Her türlü ihtiyacın Hazine üzerinden karşılanacağını söyledi.

KREDİ LİMİTİ 500 BİN TL'YE ÇIKARILACAK

Halkbank'ın vereceği kredinin üst limiti 500 bin liraya çıkacak. Kredi faizi ise yüzde 7,5'e düşecek. Paketin toplam büyüklüğü ise 100 milyar lira olacak. Hazırlanan paketle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor. Hükümetin bugüne kadar Halkbank üzerinden esnafa sağladığı destek tutarı 234 milyar liraya ulaştı.

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Halkbank, Kabine, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnaflar için kredi üst limiti 500 TL'ye çıkarılıyor! Paketin detayları, kabine toplantısının ardından açıklanacak - Son Dakika


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10:48 Esnaflar için kredi üst limiti 500 TL'ye çıkarılıyor! Paketin detayları, kabine toplantısının ardından açıklanacak
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SON DAKİKA: Esnaflar için kredi üst limiti 500 TL'ye çıkarılıyor! Paketin detayları, kabine toplantısının ardından açıklanacak - Son Dakika
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