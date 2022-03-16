Esnafta ve vatandaşta 'Ramazan ayı' yoğunluğu başladı - Son Dakika

Ramazan ayına sayılı günler kala esnafta ve halkta hazırlıklar başlarken, işletmeciler vatandaşı erken alışveriş yapmaları konusunda uyardı.

Bu yıl 2 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasına denk gelen Ramazan ayı için hazırlıklar sürüyor. Esnaf kesimi Ramazan ayında sıkça tercih edilen ürünleri tezgahlarında satışa sunmaya başladı. Vatandaş ise 20 günden az zaman kalan Ramazan ayı için erzak alışverişine başladı. Her Ramazan ayında olduğu gibi hurma ve bakliyat ürünlerine vatandaş yoğun talep gösteriyor. Gıda ürünlerinin satışını yapan esnaf ise vatandaşları erken alışveriş yapma konusunda uyarıyor. Ürünlere sık sık gelen zamlardan korunmak ve kaliteli olanı seçmek için erken yapılacak alışveriş, vatandaşa büyük fayda sağlayacağı belirtiliyor.

"Erken alışveriş yapılması konusunda öneride bulunabiliriz"

Eskişehir'de uzun yıllardır gıda ürünlerinin satışını yapan Enver Özdil, Ramazan ayı için alışverişlerin başladığını belirtti. Erken yapılacak alışverişle vatandaşın daha ucuz ve kaliteli ürünler bulabileceği konusunda uyarıda bulunan Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"Satıcı olarak biz Ramazan ayı hazırlıklarımızı yaptık. Tedarikçilerimizden en iyi kalite olan ürünlerimizi aldık. Vatandaşlarda da yavaş yavaş Ramazan alışverişi başladı. Çok yoğun bir satış olmasa da insanlar şimdiden alışveriş yapmaya başladı. Özellikle hurma, bakliyat ve baklagiller, kuru meyveler, hoşaf yapılan ürünler şuan talep altında. Ramazan ayına girmeden 2-3 gün öncesi büyük yoğunluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Fakat vatandaşlarımıza daha erken alışveriş yapması konusunda öneride bulunabiliriz. Fiyatlar tavan durumda olsa da ne olacağı belli olmuyor. Gelebilecek zamlardan da korunmuş olurlar. Hem de aşırı yoğunlukta alışveriş yapmazlarsa daha kaliteli ürünü seçmek için fırsatları olur." - ESKİŞEHİR