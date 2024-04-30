ESO Başkanı: Vize Sorunu İhracat Yapan Firmalar İçin Ciddi Bir Engel - Son Dakika
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Ekonomi

ESO Başkanı: Vize Sorunu İhracat Yapan Firmalar İçin Ciddi Bir Engel

ESO Başkanı: Vize Sorunu İhracat Yapan Firmalar İçin Ciddi Bir Engel

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, iş insanlarının enflasyonist ortam, artan üretim maliyetleri ve nitelikli iş gücü gibi sorunlara ek olarak vize sıkıntısıyla da mücadele ettiğini belirtti. Kesikbaş, Eskişehir sanayicisinin ihracat yaparken özellikle Avrupa ülkeleri için yaşanan vize temini sorununun ciddi bir engel olduğunu ifade etti. İş insanlarının ürünlerini gönderdikleri ülkelere gidememesinin tarife dışı bir engel olarak kullanılmasının rahatsızlık verici olduğunu dile getiren Kesikbaş, vize sorununun en kısa sürede çözülmesini istedi.

30.04.2024 14:36
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, iş insanlarının uzun zamandır mücadele ettiği enflasyonist ortam, artan üretim maliyetleri ve nitelikli iş gücü gibi sorunlara vize sıkıntısının da eklendiğini belirterek konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Eskişehir sanayicisinin 150'den fazla ülkeye 4,3 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ve 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını ifade eden Kesikbaş, son dönemlerde özellikle Avrupa ülkeleri için yaşanan vize temini sorunun ihracat yapan firmalar için ciddi bir engel teşkil ettiğini söyledi.

Vize konusu tarife dışı engel haline dönmekte

ESO Başkanı Kesikbaş yaptığı açıklamada, "Artan üretim maliyetlerinden nitelikli işgücüne, rekabetçi fiyat oluşturmaktan mevzuatlara, öngörülebilirlikten enflasyona kadar Türk sanayicisi olarak birçok konuyla mücadele ediyoruz. Özellikle son bir yıldır bu sorunlara maalesef artarak devam eden vize alma zorluğu da eklendi. Bizler tüm zorlu şartlar altında yüksek kalitede üretim yapıyoruz ve bunlar için yurt dışında pazar buluyoruz. Ancak iş insanları olarak ironik bir şekilde ürünlerimizi gönderdiğimiz ülkelere bizler gidemiyoruz. Vize konusunun ülkemiz iş insanları için tarife dışı bir engel olarak kullanılmasını düşünmek bile bizleri rahatsız etmekte. İş insanlarımızı maddi ve manevi olarak zarara uğratan bu haksız uygulamanın en kısa sürede son bulmasını istiyoruz" dedi.

Vize sorununun en hızlı şekilde çözülmesini bekliyoruz

İş dünyası olarak farklı ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek, yeni pazarlara açılmak için mutlaka iletişim içinde olunması gerektiğinin altını çizen Kesikbaş, "Özellikle ticari amaçlı yapılan vize başvurularında yaşanan sıkıntıları anlamakta zorlanıyoruz. Başvuru sistemlerinin sürekli kapalı olması, randevu alınamaması, tesadüfen randevu bulunsa bile çok uzak tarihlere verilmesi, yapılan vize başvurularının bazen aylarca bekletilmesi, planlanan toplantı ve iş seyahatlerine bu sebeple gidilememesi, iş insanları tarafından yapılan vize başvurularının beklenmedik şekilde reddedilmesi, vize verilse bile bunların geçerlilik sürelerinin çok kısa tutulması bizleri oldukça zor durumda bırakmaktadır. Bu durum Türk iş insanları için son derece antipatik ve prestij zedeleyici bir durum oluşturmaktadır. Her iki tarafı da yoran ve işletmelerimiz için ciddi kayıplara sebep olan bu tutumun en hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasını beklemekteyiz" açıklamasında bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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