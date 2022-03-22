Et fiyatları cep yakmaya başladı... Kasaplar, ete gelen zammın yem fiyatlarının yükselişine bağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Et fiyatları cep yakmaya başladı... Kasaplar, ete gelen zammın yem fiyatlarının yükselişine bağladı

22.03.2022 13:22

Et fiyatları cep yakmaya başladı.

Et fiyatları cep yakmaya başladı... Kasaplar, ete gelen zammın yem fiyatlarının yükselişine bağladı

İSTANBUL Ramazan ayına sayılı günler kala et fiyatları yükseldi. Kasaplar, sığır ve dana etinin kalite yönünden fiyatlarının farklı olduğunu belirtirken zammın ise yem fiyatlarından kaynaklandığını söyledi.

Son dönemde dünya genelinde yaşanan tedarik zinciri sorunları ve enerji fiyatlarındaki yükselişler temel besin kaynaklarının fiyatları yukarı yönde etkiliyor. Bu kapsamda kırmızı et fiyatları cep yakmaya başladı. kasaplarda dana et kıyma 130 TL, kuşbaşı et, 135 TL, dana biftek ise 145 TL'den satılıyor.

"Geçen sene bu zamanlar etin kilosu 70 TL'ydi şimdi ise 130 TL"

Sığır etinin dana etine göre ucuz olduğunu vurgulayan kasap Mustafa Karabulut, "Sığır eti normal etlere göre yüzde 40 civarında ucuz. Et ve Süt Kurumu ucuz et satabilmek için sığır eti satıyor. Kasaplara gelen ürün dana eti oluyor ve fiyatları yüksek. Dana etiyle sığır etinin arasında kalite farkı oluyor. Keşke dana eti ucuz olsa da bizler kasaplar olarak ucuza satabilsek. Şu anda kıymanın kilosu 130 TL, kuşbaşı 135 TL, dana biftek 145 TL'den satıyoruz. Geçen sene bu zamanlar etin kilosu 70 TL'ydi şimdi ise 130 TL. Neredeyse yüzde 50 zam gelmiş. Bunun sebebi ise yem fiyatlarından kaynaklanıyor. Geçen sene bir kilo et alan vatandaş şimdi ise yarım kilo et alabiliyor. Umarım savaş sona erer ve bu fiyatlar bir nebzede olsa geri çekilir" şeklinde konuştu.

Öte yandan Et ve Süt Kurumu da et fiyatlarına zam yaptı. Sığır kıymanın kilosunu 83 TL'ye yükseltildi.

Et fiyatları cep yakmaya başladı... Kasaplar, ete gelen zammın yem fiyatlarının yükselişine bağladı
Et fiyatları cep yakmaya başladı... Kasaplar, ete gelen zammın yem fiyatlarının yükselişine bağladı
Et fiyatları cep yakmaya başladı... Kasaplar, ete gelen zammın yem fiyatlarının yükselişine bağladı
Et fiyatları cep yakmaya başladı... Kasaplar, ete gelen zammın yem fiyatlarının yükselişine bağladı
Et fiyatları cep yakmaya başladı... Kasaplar, ete gelen zammın yem fiyatlarının yükselişine bağladı
Et fiyatları cep yakmaya başladı... Kasaplar, ete gelen zammın yem fiyatlarının yükselişine bağladı
Et fiyatları cep yakmaya başladı... Kasaplar, ete gelen zammın yem fiyatlarının yükselişine bağladı

YORUMLAR
500
Et ve Süt Kurumu fiyatlara yüzde 48 zam yaptı Et ve Süt Kurumu fiyatlara yüzde 48 zam yaptı Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Et fiyatları cep yakmaya başladı... Kasaplar, ete gelen zammın yem fiyatlarının yükselişine bağladı - Son Dakika


Son Dakika
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:39:21. #1.12#
SON DAKİKA: Et fiyatları cep yakmaya başladı... Kasaplar, ete gelen zammın yem fiyatlarının yükselişine bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement