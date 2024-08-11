Et ve Süt Kurumu İthal Hayvanların Tahliye ve Teslimatlarının Kontrol Altında Olduğunu Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Et ve Süt Kurumu İthal Hayvanların Tahliye ve Teslimatlarının Kontrol Altında Olduğunu Açıkladı

Et ve Süt Kurumu (ESK), ithal hayvanların tahliye ve teslimatlarının, kurulan komisyonlar marifetinde, Kurum yetkilileri gözetiminde ve hayvan sahiplerinin nezaretinde sözleşme hükümlerine uygun gerçekleştirildiğini bildirdi.

11.08.2024 16:41
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Et ve Süt Kurumu (ESK), ithal hayvanların tahliye ve teslimatlarının, kurulan komisyonlar marifetinde, Kurum yetkilileri gözetiminde ve hayvan sahiplerinin nezaretinde sözleşme hükümlerine uygun gerçekleştirildiğini bildirdi.

ESK'den yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında uzun gemi taşımacılığından etkilenmiş hayvanların görüntüleri paylaşılarak münferiden karşılaşılan kirli hayvan görüntülerinin yaygın hadiselermiş gibi kamuoyuna lanse edildiği belirtildi.

ESK'nin gerçekleştirdiği besilik ithalatıyla ilgili "haksız" değerlendirmelerde bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, Kurumun üreticilere besilik hayvan temini amacıyla Mart 2024'ten itibaren ithalat faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda başvuruda bulunan 4 bin 300 çiftçiden 2 bin 960'ına besilik hayvanlarının teslim edildiği bildirilerek, "Hayvanların tahliye ve teslimatları, kurulan komisyonlar marifetinde, Kurumumuz yetkilileri gözetiminde ve hayvan sahiplerinin nezaretinde sözleşme hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Üreticilerin, besiliklerini sözleşme hükümlerine uygun, tam ve sağlıklı teslim aldıklarına dair "İthal Besilik Sığır Teslim ve Tesellüm Tutanağı'nı" imzalayarak teslim aldıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca ithal danalarla ilgili hayvan sahiplerinin itiraz hakkı bulunmakta, olağan dışı aşırı kirlilikler komisyon marifetiyle hesaplanmakta olup üreticilere yansıtılmamaktadır. İthalat süreci henüz tamamlanmamış ve millileştirme sürecinin sonuna kadar tüm itirazlar Kurumumuzca titizlikle değerlendirilmekte, mahreç ülke kaynaklı zararlar tazmin edilmektedir. ESK'nin faaliyetlerini hedef alarak regülasyon gücünü azaltmayı amaçlayan provokatif haberlere itibar edilmemelidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Et ve Süt Kurumu İthal Hayvanların Tahliye ve Teslimatlarının Kontrol Altında Olduğunu Açıkladı - Son Dakika

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