Eti Maden Rekor Satış Yaptı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aydin, işletmenin uyguladığı üretim, yatırım ve satış politikalarıyla geçen yıl sonunda 2 milyon 500 bin ton karşılığında 1 milyar 322 milyon dolarlık satış ile tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları Etimine AŞ, TRBOR Bor Teknolojileri AŞ'nin 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü.

Yapılan yatırım ve çalışmalarla ülke ekonomisine sağlanan katkının arttırıldığını belirten Aydin, "Eti Maden, sahip olduğu bilgi ve birikimini ileri teknolojiyle birleştirerek, uzman kadrosu, global standartlara uygun hizmet kalitesi ile geçen yıl sonunda dünya bor pazarında yüzde 61 pazar payı ile lider konumunu güçlendirdi." ifadesini kullandı.

Aydin, kuruluşun, 100'den fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracat faaliyetleri ve dünyada birçok noktada yürütülen lojistik operasyonları ile Türkiye'ye döviz kazandıran global bir şirket olduğunu anlattı.

Küresel pazar koşullarına hızlı uyum sağlandığını vurgulayan Aydin, "Bu doğrultuda, müşterilere yakın konumlanmak ve anında aksiyon alabilmek için söz konusu faaliyetlerimizi, merkez teşkilatımızın yanı sıra Lüksemburg ve Finlandiya'da yerleşik iki ana şirketimiz ve bu şirketlere bağlı olarak ABD, Çin ve Hong Kong'da yerleşik 3 alt şirketimizle birlikte yürütmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın Aydin, bor ürünlerinin 6 kıtada 100'den fazla ülkedeki 10 bini aşkın müşteriye kaliteli ve sürdürülebilir şekilde tedarikinin sağlanması için satış ve lojistik faaliyetlerinin sürekli iyileştirildiğini ve geliştirildiğini dile getirdi.

2025 yatırımları için 6,3 milyar lira ödenek

Aydin, kuruluş tarafından geçen yıl 2 milyar 553 milyon lira yatırım harcamasının yapıldığı bilgisini paylaştı.

Kuruluşun, 2025 ve sonrası yıllar için Yatırım Programında yer alan projelerinin toplam büyüklüğünün 26 milyar liraya ulaştığına işaret eden Aydin, şunları kaydetti:

"2025 yılında yapılacak yatırım projeleri için 6 milyar 334 milyon lira ödenek programlandı. Bakanlığımızın, ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla doğal gazda, savunma sanayisi, nükleer, çelik sanayisi gibi sektörlere yönelik bor kimyasalı ve ferroborun ülkemizde üretilmesine yönelik projelerinin hayat geçirilmesi ile somut adımlar atılmıştır. İşletmenin uyguladığı üretim, yatırım ve satış politikalarıyla geçen yıl sonunda 2 milyon 500 bin ton karşılığında 1 milyar 322 milyon dolarlık satışla tüm zamanların rekoru kırıldı."

Ferrobor Üretim Tesisi'nin açılışı mayısta olacak

Yalçın Aydin, çelik üretimi ve neodymium mıknatıs başta olmak üzere çok sayıda uygulamada kullanılan ferrobor üretmek üzere Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapımına başlanan yıllık 800 ton kapasiteli Ferrobor Üretim Tesisi'nin açılışının mayısta yapılacağını aktardı.

Aydin, Bandırma'da yıllık 150 ton kapasiteli Bor Nitrür Tesisi'nin kurulmasına yönelik proje ve ihale çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.