ETİD Başkanı Çevikoğlu kasımda e-ticaretin 600 milyar liraya ulaşmasını bekliyor

Kasım ayında düzenlenecek alışveriş kampanyalarıyla e-ticaret hacminin bu dönemde 600 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasım ayının e-ticaret sektörünün en hareketli dönemlerinden biri olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Kasım 2025'te e-ticaret hacminin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 artış gösterdiğini anımsatan Çevikoğlu, "E-ticaretin genel ticaret içindeki payı 2025'te ortalama yüzde 19,3 seviyesindeyken kasımda yüzde 22,4'e yükseldi. Bu tablo, kasım kampanyalarının e-ticaret sektöründeki hareketliliği artıran önemli dönemlerden biri olduğunu ortaya koymaktadır. 2026 yılında da benzer bir alışveriş hareketliliği bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çevikoğlu, son yıllarda indirim kampanyalarının yalnızca belirli günlerle sınırlı kalmayarak kasım ayının geneline yayıldığını aktararak, "Özellikle 11 Kasım Bekarlar Günü (11.11), 24 Kasım Öğretmenler Günü, 27 Kasım Alışveriş Cuması ve 30 Kasım Siber Pazartesi gibi özel tarihlerde kampanyaların yoğunlaşmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Hakan Çevikoğlu, bu dönemde e-ticaret platformlarının yalnızca ürün bazlı indirimlerle değil, sepette ek indirimler, kupon uygulamaları, bankalarla gerçekleştirilen işbirlikleri, taksit imkanları, ücretsiz kargo, hızlı teslimat ve sadakat programlarına özel avantajlarla da tüketicilerin alışverişlerini teşvik edeceğini söyledi.

Ertelenen alışverişlerin kasım ayına yönlendirilebileceğini kaydeden Çevikoğlu, "Elektronik, giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev yaşam ürünleri başta olmak üzere birçok kategoride düzenlenecek kampanyaların, tüketicilerin yıl içerisinde erteledikleri veya önceden planladıkları alışverişlerini kasım ayına yönlendirmesini bekliyoruz. Kasım 2026'da e-ticaret hacminin 600 milyar lira seviyesine ulaşabileceğini değerlendiriyoruz." dedi.

"Ortalama sepet tutarı 7 bin-7 bin 500 lira bandında gerçekleşebilir"

ETİD Başkanı Çevikoğlu, bu dönemde ortalama sepet tutarlarının ürün kategorilerine göre farklılık göstereceğini belirterek, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya ve ev yaşam ürünleri gibi yüksek tutarlı alışverişlerin gerçekleştirildiği kategorilerin ortalama sepet tutarını yukarı taşımasını beklediklerini dile getirdi.

Giyim, kozmetik, kişisel bakım ve günlük tüketim ürünlerinde daha düşük tutarlı ancak daha sık alışverişlerin öne çıkacağını aktaran Çevikoğlu, "Bu doğrultuda, kasımda ortalama sepet tutarının 7 bin-7 bin 500 lira bandında gerçekleşebileceğini öngörüyoruz." bilgisini paylaştı.

Çevikoğlu, kasımda giyim, ayakkabı ve aksesuar, elektronik, beyaz eşya ve küçük ev aletleri, kozmetik ve kişisel bakım ile ev ve yaşam kategorilerinde yoğun bir alışveriş hareketliliği beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ürün bazında cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar ve oyun konsolları gibi teknoloji ürünlerinin yanı sıra elektrikli süpürgeler, robot süpürgeler, kahve makineleri ve mutfak ekipmanlarının öne çıkacağını düşünüyoruz. Giyim ve ayakkabı kategorisinde ise mevsimsel ihtiyaçların etkisiyle mont, bot, kazak ve diğer sonbahar-kış ürünlerine yönelik talebin artmasını bekliyoruz. Kozmetik, parfüm ve kişisel bakım ürünlerinin de tüketicilerin yoğun ilgi göstereceği ürün grupları arasında yer alacağını değerlendiriyoruz. Bunun yanında, günlük tüketim ürünleri, gıda ve süpermarket alışverişlerinin de kasım kampanyalarında önemli bir yer tutmasını bekliyoruz."

Kasım ayı indirimlerinin e-ticaret sektörünün yılın son çeyreğindeki performansını ve yıllık büyümesini destekleyen en önemli dönemlerden biri olduğunu vurgulayan Çevikoğlu, "Kasım indirimlerinin işletmelerin satış performanslarına ve sektörün yıllık büyümesine önemli katkı sağlamasını bekliyoruz. Bu dönemde oluşan alışveriş hareketliliğinin aralık ayına da yansıyarak e-ticaret sektörünün yılı güçlü bir performansla tamamlamasını destekleyeceğini değerlendiriyoruz." sözlerini sarf etti.

"Kasımda toplam sipariş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10-15 artabilir"

Hakan Çevikoğlu, geçen yıl kasımda satılan ürün ve hizmet sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 arttığını anımsatarak, bu durumun kampanya döneminde yalnızca harcama tutarlarının değil, satın alınan ürün ve hizmet miktarının da arttığını ortaya koyduğunu aktardı.

Kampanyaların kasım ayının geneline yayılmasıyla birlikte tüketicilerin alışverişlerini tek bir güne yoğunlaştırmak yerine farklı indirim fırsatlarını değerlendirerek ay içerisinde birden fazla alışveriş gerçekleştireceğini ifade eden Çevikoğlu, "Bu doğrultuda, kasım ayında toplam sipariş sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10-15 oranında artabileceğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Çevikoğlu, kasım ayının, tüketicilerin geniş ürün çeşitliliğine ve farklı kampanya avantajlarına ulaşabildiği önemli bir alışveriş dönemi olduğunu belirterek, "Bu dönemde tüketicilerimizin sunulan fırsatlardan yararlanırken güvenli ve bilinçli alışveriş yapmalarını önemsiyoruz. Bizim için önemli olan kasım kampanyalarının yalnızca alışveriş hareketliliği yaratması değil, tüketicilerin güvenle alışveriş yaptığı ve memnuniyetle tamamladığı bir deneyim sunmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.