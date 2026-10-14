Etimine, temizlik ürünlerinden 386 milyon lira gelir elde etti

Etimine AŞ ve TRBOR Bor Teknolojileri AŞ'nin 2023 ve 2024 yılları hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydin, komisyondaki sunumunda, Etimine AŞ'nin kurulduğu günden bu yana temizlik ürünleri sektöründe faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Çamaşır ve bulaşıkta kullanılan temizlik ürünlerinde 23 bin 400 ton ürün satışı yapıldığını ve 386 milyon lira gelir elde edildiğini dile getiren Aydin, "Ürünlerimizin pazar payının artırılması ve ürün portföyümüzün geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız sürecek. Bu kapsamda tüketicilerin kaliteli, güvenilir, yerli ve milli imkanlarla üretilen temizlik ürünlerine daha kolay ve uygun koşullarla ulaşabilmesini sağlamak amacıyla ürün geliştirme, pazarlama ve satış faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam edecek." diye konuştu.

Aydin, TRBOR Bor şirketi ile rafine bor ürünleri kullanılarak milli savunma sanayisi ve uluslararası pazarlar için kritik öneme sahip yüksek katma değerli uç ürünlerin Türkiye'de üretilmesine yönelik çalışmaların hız kazandığını aktardı.

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyete başlamasıyla şirketin, piyasanın ihtiyaç ve beklentilerine uygun pazarlarda konumlanmaya başladığını dile getiren Aydin, şunları kaydetti:

"2024'te yurt içinde 6, yurt dışında Almanya ve İsveç'te yer alan 2 müşteriyle başlayan ticari faaliyetler 2026'da yurt içinde 25, yurt dışında ABD, Japonya, Almanya, Norveç, İsveç, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerden 20 müşteriye ulaşmış durumda. 250 ton ürün satışı gerçekleştirilerek 2,5 milyon dolar satış geliri elde edildi. Bu şekilde sanayimizin dışa bağımlılığının en aza indirilmesi amacıyla kritik malzemelerde tamamen milli ve güvenilir olma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu da komisyondaki konuşmasında, kamu şirketlerinin özel sektör gibi yönetilmesine olanak sağlayan değişiklikleri içeren bir yasa taslağı hazırladıklarını belirterek, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı olsun, BOTAŞ olsun, Eti Maden gibi büyük kuruluşlarımızın, kamu mantığıyla değil de özel sektör mantığıyla yönetilmesi neticesinde çok daha hızlı kararlar alarak gerek Türkiye'de gerek dünyada daha rekabetçi piyasaya ulaşacağını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.