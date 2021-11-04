ETÜ kapılarını onlar için açtı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Özel OSB Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında 'Sosyal ve Bilimsel İşbirliği' protokolü imzalandı. Liseli gençler protokol kapsamında ETÜ'nün sağlayacağı birçok imkandan yararlanabilecek.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sınırları içindeki Özel OSB Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri şimdiden üniversite kapısına dayandı. ETÜ ile imzalanan 'Sosyal ve Bilimsel' işbirliği protokolüyle liseli gençlerin bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarda üniversitenin imkanlarından yararlanması sağlandı.

Bilimsel çalışma, araştırma ve projeler için ETÜ'nün laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, spor salonu gibi sosyal tesislerini kullanabilecek olan Özel OSB Teknokent Koleji öğrencileri, bilim eğitimini geliştirmek için de yine üniversitenin personel desteğinden faydalanabilecek.

Bu kapsamda Özel OSB Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, protokol sayesinde liseli gençlerin daha donanımlı bir şekilde üniversiteye adım atacağını dile getirdi. Protokole imza atan Okul Kurucu Müdürü Kayhan Göksu da öğrencilerin ETÜ'nün imkanlarından yararlanabilecek olmasının büyük avantaj sağlayacağını kaydetti.

Erzurum 1. OSB'nin ev sahipliğinde düzenlenen imza töreninde, her iki eğitim ve öğretim kurumunu bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, "Organizemizi daha da geliştirmenin gayreti içindeyken, bünyemizde bulunan kolej öğrencilerimizin ETÜ gibi güzide bir kurumdan yararlanacak olması bizleri sevindirmektedir. Eminim ki, atılan bu imzalardan sonra ETÜ'den içeri girecek olan liseli gençlerimizin bakış açısı daha da değişecek ve bu eğitim hayatlarına çok olumlu yansıyacaktır" dedi. - ERZURUM