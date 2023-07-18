Euro Rekor Kırdı! Euro Ne Kadar, 1 Euro Kaç TL? - Son Dakika
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Euro Rekor Kırdı! Euro Ne Kadar, 1 Euro Kaç TL?

18.07.2023 10:30

Yurt içi piyasaların odağı perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrilirken; gram altın, dolar/TL ve euro/TL yeni rekor seviyelere ulaştı. Euro 30.30 TL seviyelerinde rekora doğru gidiyor. 18 Temmuz Euro satış fiyatı 30.30 TL olarak belirlendi. Detaylar haberimizdedir...

Euro bugün rekor kırdı. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 18 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Yurt içi piyasaların odağı perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrilirken; gram altın, dolar/TL ve euro/TL yeni rekor seviyelere ulaştı. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 18 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 18 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro 30.30

1 EURO KAÇ TL?

EURO 30.30 seviyelerinde rekora doğru gidiyor.

EURO KAÇ TL?

Euro 30.30 TL

18 TEMMUZ 2023 EURO SATIŞ FİYATI

18 Temmuz Euro satış fiyatı 30.30

EURO REKORA GİDİYOR! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 18 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı!

DOLAR NE KADAR?

Dolar 26.87

ALTIN NE KADAR?

1.683 liradan işlem görüyor.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Euro Rekor Kırdı! Euro Ne Kadar, 1 Euro Kaç TL? - Son Dakika


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