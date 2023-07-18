Euro Rekor Kırdı! Euro Ne Kadar, 1 Euro Kaç TL?

Euro bugün rekor kırdı. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 18 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Yurt içi piyasaların odağı perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrilirken; gram altın, dolar/TL ve euro/TL yeni rekor seviyelere ulaştı. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 18 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 18 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…
Euro 30.30
EURO 30.30 seviyelerinde rekora doğru gidiyor.
Euro 30.30 TL
18 Temmuz Euro satış fiyatı 30.30
Dolar 26.87
1.683 liradan işlem görüyor.
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