Okyanusun ortasında inanılmaz tesadüf: Karşı gemide babası vardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okyanusun ortasında inanılmaz tesadüf: Karşı gemide babası vardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizci Rusheel Saran, karşı yönden yaklaşan geminin bilgilerini kontrol edince içinde babasının bulunduğunu öğrendi. Farklı gemilerde çalışan baba ve oğlun okyanusun ortasında yollarının kesiştiği anlar kameraya yansıdı.

Denizci Rusheel Saran, çalıştığı gemiyle kuzeye doğru ilerlerken karşı yönden gelen büyük bir gemi fark etti. Seyir bilgilerini kontrol eden Saran, güneye giden gemide babasının bulunduğunu anlayınca şaşkınlık yaşadı. İkisi de denizci olan baba ve oğlun gemileri, okyanusun ortasında karşı karşıya geldi.

"UNUTULMAZ BİR AN"

Karşılaşma anını kaydeden Saran, yaşadıklarını "Milyarda bir ihtimal, iki kuşak denizci olan babamla beni okyanusun ortasında karşı karşıya getirdi. İki gemi, iki yolculuk ve unutulmaz bir an sözleriyle anlattı.

Okyanusun ortasında inanılmaz tesadüf: Karşı gemide babası vardı

Babasının bu karşılaşmayı, uçsuz bucaksız denizde farklı yönlere giden bir baba ile oğlun birbirini bulması olarak tarif ettiğini söyleyen Saran, "Sonunda kendi rotanı çizersin ama sana yol bulmayı öğreten kişiyle birlikte yol almayı hiçbir zaman gerçekten bırakmazsın" ifadelerini kullandı.

DünyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımı duyurdu: İzleme komisyonu kurulacak TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımı duyurdu: İzleme komisyonu kurulacak
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Tahıl üretmek için bozkırı sürdüler 72 yıl sonra ortaya çıkan tablo korkunç Tahıl üretmek için bozkırı sürdüler! 72 yıl sonra ortaya çıkan tablo korkunç
Marmara’da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor Marmara'da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen’e müdahale edecek mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
Tekirdağ’da tarlaya zorunlu iniş: Eğitim uçağında motor arızası, pilotlar sağlıklı Tekirdağ'da tarlaya zorunlu iniş: Eğitim uçağında motor arızası, pilotlar sağlıklı
13:12
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
13:00
Salah kararı ülkeyi karıştırdı Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı
Salah kararı ülkeyi karıştırdı! Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:39
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu Fenerbahçe kasayı açıyor
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:26
Günlerdir kusuyordu Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
10:07
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
10:02
Bahçeli araya girdi Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 13:22:14. #7.13#
SON DAKİKA: Okyanusun ortasında inanılmaz tesadüf: Karşı gemide babası vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei