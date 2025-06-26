Euroda 4 yıl sonra bir ilk! Rekor üstüne rekor kırdı

Son Mohikan:

Bu Kadar Yüksek FAİZE Rağmen TL Diğer Döviz, Emtia Karşısında Değer Kayıp Ediyorsa Yönetmeyi Beceremeyen Sözde Ekonomist Sorumlular Büyük Başın Aklıyla'mı. Küçük Başın Aklıyla'mı Ekonomiyi Yönetmeye Çalışıyorlar Sormak Gerekiyor.. Ülke Ekonomisinin Çöküşüne Sebep Ne Pandemidir, Ne Deprem Yeterince Yardım Alındı.. Bariz Görünüyorda yinede Sormak Gerekiyor NEDEN ÇÖKÜYORUZ. Deprem,Pandemi Sadece Türkiyedemi Oldu? Hangi Ülkede Bu Kadar ENFLASYON VAR.