Eurorepar Car Service'ten 799 liradan başlayan fiyatlarla periyodik bakım kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi

Eurorepar Car Service'ten 799 liradan başlayan fiyatlarla periyodik bakım kampanyası

28.04.2022 17:47
Eurorepar Car Service'ten 799 liradan başlayan fiyatlarla periyodik bakım kampanyası

Eurorepar Car Service, her marka ve modelden araca, Türkiye'nin dört bir yanındaki 100'e yakın Eurorepar Car Service hizmet noktalarında 799 TL'den başlayan fiyatlarla periyodik bakım hizmeti sunuyor.

Eurorepar Car Service, her marka ve modelden araca, Türkiye'nin dört bir yanındaki 100'e yakın Eurorepar Car Service hizmet noktalarında 799 TL'den başlayan fiyatlarla periyodik bakım hizmeti sunuyor.

Stellantis açıklamasına göre, Eurorepar Car Service, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte aracını yaza hazırlamak isteyenlere yönelik yeni periyodik bakım kampanyasını duyurdu.

Bu kapsamda her marka ve modelden araca, Türkiye'nin dört bir yanındaki 100'e yakın Eurorepar Car Service hizmet noktalarında 799 TL'den başlayan fiyatlarla periyodik bakım hizmeti sunuluyor. Şirket, hizmetlerini 2 yıl parça ve işçilik garantisiyle desteklerken, periyodik bakım sonrası müşterilerine araçlarını dezenfekte ederek güvenle teslim ediyor.

Araç üreticisi markaların tavsiyelerine uygun bir şekilde hizmet veren Eurorepar Car Service noktalarındaki periyodik bakım hizmetinden faydalanmak isteyenler, haftanın her günü 24 saat online randevu alabiliyor.

Her periyodik bakımda motor yağı ve filtrelerin değişmesine dikkat eden Eurorepar Car Service, eğer aracın üretici garantisi devam ediyorsa garantinin bozulmaması için ilgili standartlara da uyum göstererek bakım hizmetini sağlıyor.

Eurorepar hizmet noktalarında genel olarak ise lastik, akü, debriyaj, egzoz, fren işlemleri, klima kontrolleri, gaz dolum/boşaltım ve mekanik onarım gibi birçok hizmet sunuluyor.

Marka, sunduğu diyagnostik teşhis ile her marka otomobilin doğru bakım-onarım hizmeti almasına da katkı sağlıyor.

Eurorepar Car Service, avantajlı periyodik bakım kampanyalarının dışında 20 nokta kontrolünü de ücretsiz gerçekleştirerek rakiplerinden farklılaşıyor. Araç sahipleri, araçlarını muayene öncesi kontrol için Eurorepar Car Service noktasına getirdiklerinde muayene kontrolleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi teknik ekiplerden hizmet alabiliyor.

Muayene öncesi kontrol edilen araçlarda yapılan onarımlar nedeniyle muayenenin geçilememesi halinde gerekli düzeltmeler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 20 nokta kontrolü genel olarak; araç içi kontrol noktaları, araç etrafı kontrol noktaları, motor üzeri kontrol noktaları ve araç altı kontrol noktalarında gerçekleştiriliyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Şehit yakınları ve gazilerin bayram ikramiyeleri yatırıldı Son dakika haberleri: Şehit yakınları ve gazilerin bayram ikramiyeleri yatırıldı Kısa film, fotoğraf ve resim yarışması tamamlandı Kısa film, fotoğraf ve resim yarışması tamamlandı

Türk Lirası, Tragger, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eurorepar Car Service'ten 799 liradan başlayan fiyatlarla periyodik bakım kampanyası - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Bakan Varank: Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da suyu kesik aboneden para almayın
17:39 Müjde Ar'dan, Gezi Davası kararına tepki gösteren Abdullah Gül'e destek: Ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik
17:36 CHP'den İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili ilk açıklama: Soylu, yine baltayı taşa vurdu, maaşını ILO'dan alıyor
17:35 Altay kongresi olaylı başladı, yumruklar havada uçuştu!
17:31 Ümit Özdağ, Meral Akşener'e seslendi: İttifaktan ayrılıp bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı destekleyin
17:21 Evlenme teklifini reddeden kadını silahla rehin aldı! Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi
17:11 Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Dündar'ın hediye ettiği formayı görünce espriler havada uçuştu
17:02 Market poşetleriyle işinden çıkıp evine giden kadın hayatını kaybetti
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız
16:53 Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 18:01:38. #1.13#
SON DAKİKA: Eurorepar Car Service'ten 799 liradan başlayan fiyatlarla periyodik bakım kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement