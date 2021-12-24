Ev almayı düşünenlere kötü haber! Konut kredileri dolar ve faiz indiriminden etkilenmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) peş peşe aldığı faiz indirimi kararları konut kredisi faizlerine yansımadı. Milyonlarca vatandaşın konut almak için kredi faizlerindeki düşüş beklentisi karşılık bulamadı. Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti BBVA ve İş Bankası konut kredisi faizlerini yükseltti.

TCMB'nin faiz indirimine başladığı Eylül ayında 1.37'ye kadar gerileyen konut kredisi faiz oranı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Bir dönem konut kredisinde en rekabetçi oranı ile dikkatleri üzerinde toplayan Yapı Kredi Bankası konut kredisi faiz oranını aylık 2.16'ya çıkardı. Bankanın konut kredisi oranı masraf hariç yıllık yüzde 30'a denk geliyor.

AKBANK 2.35'E YÜKSELTTİ

Akbank da konut kredisinde artış yapan büyük bankalardan biri oldu. Akbank önceki ay 1.40 civarında olan konut kredisi aylık faiz oranını 2.35'e çıkardı.

GARANTİ BBVA'NIN AYLIK FAİZ ORANI YÜZDE 2'YE ÇIKTI

Konut kredisi konusunda verdiği rekabetçi oranlarla bilinen Garanti BBVA'da faiz arttıran bankalar arasında yer aldı. Garanti BBVA'nın konut kredisi aylık faiz oranı yüzde 2'ye çıkarttığı bildirildi. Bankadan 60 ay için 100 bin lira konut kredisi alan bir vatandaş tahsis, ekspertiz ve taşınmaz rehin masrafı ile 1772 bin 607 TL olarak ödeyecek.

İŞ BANKASI 1.75'TE TUTTU

Konut kredisinde diğer bankalara göre daha makul bir oran veren İş Bankası oldu. İş Bankası 1.75 ile konut kredisi kullandırıyor.