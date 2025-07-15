Evlenecek Çiftlere Altın Alımında Kredi Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Evlenecek Çiftlere Altın Alımında Kredi Uyarısı

Evlenecek Çiftlere Altın Alımında Kredi Uyarısı
15.07.2025 09:06
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Sarıf Ahmet Güney, yüksek faiz oranları nedeniyle krediyle altın alınmamasını önerdi.

Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, yeni evlenecek çiftlere yüksek faiz oranlarını örnek göstererek kredi çekerek altın almamalarını tavsiye ederek altıkları mücevherat değer kaybı yaşamamak için burma bilezikten vazgeçmemelerini söyledi.

Evlenecek çiftlerin heyecanla beklediği yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sayılarında gözle görülür artışlar yaşanmaya devam ediyor. Düğün öncesi evlenecek çiftleri en çok düşündürense düğünde takılacak olan altınlar oluyor. Düğünde altın takmak için kredi çeken çiftlere yüksek faiz oranlarını örnek gösteren Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, altın alımının ekonomik şartların elverişli olduğu seviyede yapılması gerektiğinin doğru olacağını söyledi. Yılların deneyimiyle yeni evlenecek çiftlere altın alımında tavsiyede bulunan sarraf Güney, burma bileziğin işçiliğinin az olduğunu ifade ederek değer kaybının burma bilezik alımında en az olacağını söyledi.

"Ben yılların sarrafı olarak kredi çekerek altın alma yöntemini tercih ve tavsiye etmiyorum"

Kredi faizlerinin yüksek olduğuna değinen ve altın alımında kredi çekilmesini tavsiye etmediğini söyleyen sarraf Güney, "Yaz aylarında evlenecek çiftler genelde ekonomik sıkıntı yaşadıkları için kredi çekerek altın alma eğilimindeler. Ben yılların sarrafı olarak kredi çekerek altın alma yöntemini tercih ve tavsiye etmiyorum. Faiz oranları oldukça yüksek, onun yerine en alt seviyede altın alımlarını gerçekleştirmeleri doğru olur. Aileler ve taraflar birbirlerini sıkıştırarak altın aldırarak huzursuzluk oluşturacaklarına birbirlerine destek olarak altın alımlarında birbirlerine yardımcı olmalarını öneririm" dedi.

Altın tercihinde işçilik maliyetinin ve değer kaybının en az burma bilezikte olacağını söyleyen sarraf Güney, "Yeni evlenecek çiftlere altın tercihinde burma bilezik gibi minik setleri tavsiye ediyoruz. Bunları bozdururken orantısal olarak işçilik bedellerinin daha az tutacağından emin olabilirler. Burma bilezik üretim kısmında kolay üretilebilen bir ürün. Diğer desenli bileziklerdeki çaba ve gayretlerin dışında burma daha çok seri üretim yapılabilen ve işçiliği olmayan altın grubunda sayıldığı için burma altın bileziği tavsiye ediyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Ahmet Güney, Ekonomi, Finans, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Evlenecek Çiftlere Altın Alımında Kredi Uyarısı - Son Dakika

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