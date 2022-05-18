Yozgat'ta "Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı" açıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta "Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı" açıldı

18.05.2022 15:42
Yozgat'ta "Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı" açıldı

Yozgat Belediyesi sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen "Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı" törenle açıldı.

Yozgat Belediyesi sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen "Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı" törenle açıldı.

Kent Park kapalı fuar alanında 126 firmanın yer aldığı fuarın açılışında konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgınından dolayı açılışları özlediklerini söyledi.

Polat, Yozgat'ın salgın sürecini en iyi şekilde atlattığını ifade ederek, "Ürettiğimiz ürünlerin fuarlarda yer alması ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulması ve buraya katılan 130'a yakın firmanın çoğunun Yozgat'ın firması olması bizim için çok güzel bir haber. İnşallah tanıtımla beraber satışların da bereketli olmasını diliyorum, emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sinan Çelik de fuarın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından fuar gezildi.

Fuar, 22 Mayıs Pazar gününe kadar açık olacak.

Yozgat'ta Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı açıldı
Yozgat'ta Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı açıldı

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta 'Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı' açıldı - Son Dakika


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