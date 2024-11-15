Eylül\'de Ücretli Çalışan Sayısı Arttı

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 550 bin 366 kişiyken, 2024 yılı Eylül ayında 15 milyon 973 bin 744 kişi oldu. Eylül ayında ücretli çalışan sayısı, yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya göre ise yüzde 0,2 arttı. Ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,4 arttı.