Eylül Enflasyonu Yüzde 49,38

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 49,38 oldu.

TÜİK, eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık yüzde 2,97 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 49,38 oldu. Böylece yıllık enflasyon yüzde 50'nin altına indi.

(SÜRECEK)