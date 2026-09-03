Eylül kira zam tavanı TÜİK verileriyle yüzde 31,90 olarak belirlendi
TÜİK'in açıkladığı ağustos enflasyonuna göre eylülde ev ve iş yeri kiralarına uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,90 oldu. Aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak kayıtlara geçti.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı enflasyonuyla birlikte, eylül ayında ev ve iş yerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,90 oldu.
TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak gerçekleşti.
Buna göre eylül ayında ev ve iş yerlerinde uygulanacak kira artışının tavan oranı yüzde 31,90 oldu.
Kaynak: ANKA
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