Eylülde Fiyat Artışları ve Düşüşleri - Son Dakika
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Ekonomi

Eylülde Fiyat Artışları ve Düşüşleri

Eylülde en yüksek fiyat artışı öğrenci yurtlarında, en fazla düşüş ise kişisel aksesuarlarda görüldü.

03.10.2024 11:52
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Tüketici fiyatları bazında eylülde aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 50,4 ile diğer konaklama hizmetlerinde (öğrenci yurtları), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,31 ile başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlarda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon haber bültenindeki tablolarda değişikliğe gitti. Aylık bazda en yüksek artış, en fazla düşüş veya en az artış gösteren sınırlı sayıdaki seçilmiş temel başlıklar ve değişim oranlarına ilişkin 2 tablo yayından kaldırılırken, yerine Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıkları içeren yeni tablo kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda listedeki ürünlerin aylık değişimlerinin yanı sıra yıllık değişim oranları da tabloda yer aldı.

Buna göre, geçen ay en fazla fiyat artışı yüzde 50,4 ile diğer konaklama hizmetlerinde (öğrenci yurtları) görüldü. Bu grubu yüzde 45,27 ile üniversite eğitimi, yüzde 34,25 ile yumurta izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 23,86 ile çocuk bakım hizmetleri (kreşler), yüzde 18,65 ile taze balık, yüzde 12,74 ile otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yer aldı.

Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,31 ile başka yer sınıflandırılmış diğer kişisel aksesuarlarda gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,93 ile mobil telefon, ekipman ve aksesuarları, yüzde 3,67 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 3,36 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları)50,4
Üniversite eğitimi45,27
Yumurta34,25
Çocuk bakım hizmetleri (kreşler)23,86
Taze balık18,65
Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı12,74
Halı11,17
Gerçek kira7,62
Çocuk giyim7,62
Gazete ve dergiler7,46
Eylülde fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar-4,31
Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları-3,93
Kahvaltılık tahıl ürünleri-3,67
Havayolu ile yolcu taşımacılığı-3,36
Patates-2,72
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı-2,5
Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.)-1,96
Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri-1,76
Motosikletler-1,72
Dondurma-1,7

Kaynak: AA

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