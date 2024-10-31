Eylülde Ticarette Denge Korundu

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mal ve hizmet ticaretinde izlenen seyirle üç aydır fazla veren cari işlemler hesabının eylülde de fazla vermeye devam edeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eylül ayı dış ticaret ile temmuz-eylül dönemi turizm verilerini değerlendirdi.

Eylülde ihracatın yıllık bazda yüzde 1,9 azalışla 22 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bolat, bu yılın 9 ayında ise ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 191,8 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Bolat, eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 260,5 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

Eylülde ithalatın yıllık bazda yüzde 1,4 düşüşle 27,1 milyar dolar, bu yılın 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 azalarak 252,2 milyar dolar olduğunu bildiren Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Eylülde yıllıklandırılmış ithalatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 düşüşle 339,6 milyar dolara geriledi. Böylelikle yılın 9 ayında dış ticaret açığı yüzde 31,1 azalışla 60,4 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8 puan artışla yüzde 76'a yükseldi."

"Altın ve enerji hariç ihracatımız güçlü seyrini koruyor"

Bolat, ihracatın eylülde sınırlı gerilemesinin nedenlerinden birinin takvim etkisi olduğunun altını çizerek, bu durumun ihracat üzerinde yaklaşık 1 milyar dolar negatif etki yaptığının hesaplandığını belirtti.

Altın ve enerji ihracatındaki düşüşün de ihracatı sınırlayan bir faktör olduğuna dikkati çeken Bolat, "Altın ve enerji hariç ihracatımız ise zayıf dış talep ve negatif takvim etkisine rağmen güçlü seyrini koruyarak, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 20,8 milyar dolar oldu." bilgisini paylaştı.

"Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Bolat, bu yılın 9 ayında turizm gelirlerinin de 46,9 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yılın üçüncü çeyreğinde turizm gelirleri yüzde 3,9 artışla 23,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet ticaretinde izlenen söz konusu seyirle üç aydır fazla veren cari işlemler hesabının eylülde de fazla vermeye devam edeceği tahmin ediliyor. Katma değerli ve inovasyon odaklı üretimle küresel ticaretteki rekabetçiliğimizi güçlendirirken, Bakanlık olarak destek mekanizmalarımız, ticari diplomasi faaliyetlerimiz ve yurt dışı temsilciliklerimizle sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."