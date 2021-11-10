EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamalarda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna değinmişti. Bilgin, bakanlık bünyesinde kapsam ve maliyet çalışması yapıldığını bildirmişti. Çalışma bitince bakanlıklar, kurumlar ve sendikalarla sonuçların paylaşılacağını belirten Bilgin karar aşamasında da kamuoyunun dikkatine sunulacağını söylemişti.

YOL HARİTASI BELLİ OLDU

Bu açıklamalardan sonra EYT'liler konuyla ilgili yapılacak çalışmanın nasıl yürütüleceğini merak ediyor. Sabah'ın haberine göre; EYT'lilerle ilgili yapılan çalışmada yol haritası belli oldu.

İşte EYT'liye emeklilik yolunu açacak 6 önemli aşama;

