Fahiş fiyat uygulamalarına ağır cezalar - Son Dakika
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Ekonomi

Fahiş fiyat uygulamalarına ağır cezalar

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi mağdur eden fahiş fiyatlara 2025'ta ağır cezalar uygulayacak.

25.12.2024 08:40
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Ticaret Bakanlığı, tüketicileri mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamalarının yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacağını açıkladı.

2025 yılı için belirlenen asgari ücretin fiyatlama davranışına etkisine ilişkin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "2025 yılı asgari ücreti, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş ve açıklanmıştır. Yüzde 30'luk artış öngören ve 2025 yılı için 22 bin 104 TL net ücret olarak uygulanacak olan asgari ücretin tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz" denildi.

"Bu çerçevede özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz" uyarısı yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır. Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz. Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri, İl Ticaret Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri sıkı bir denetim için sahada birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekipleri de sahada yoğun bir şekilde denetim çalışması yürütmektedirler. Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aç gözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz. 2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında bütün denetim cezaları arttırılarak uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fahiş fiyat uygulamalarına ağır cezalar - Son Dakika

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