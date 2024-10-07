Fahiş Fiyatlara 1,33 Milyar TL Ceza

Ekonomi

TİCARET Bakanlığı, 2024'ün ilk 9 ayında fahiş fiyatla mücadele kapsamında 153 bin 63 işletmeye 1,33 milyar TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde olası fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı denetimler yapıldığı belirtildi. Fahiş fiyat artışı ile mücadele kapsamında 81 ilde günlük rutin denetimler yapıldığı aktarılarak, "Yapılan denetimler sonucunda fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca titizlikle değerlendirilmekte ve çeşitli kriterler baz alınarak 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı iç ticaret birimlerince 2023 yılında 170 bin 207 işletme denetlendi. 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1,5 milyar lira (1 milyar 498 milyon TL) idari para cezası uygulanmıştı. Rekabet Kurulu da 2023 yılında soruşturma yaptığı 166 firmaya toplam 2,7 milyar lira idari para cezası kesmişti. Bu yıl ise ilk 9 ayda yapılan denetimler sonucunda, Ticaret Bakanlığı iç ticaret birimleri 340 bin 485 işletmeyi denetlemiştir. Bunlardan 153 bin 63 işletmeye 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Benzer şekilde Rekabet Kurulu da 2024 yılının ilk 9 ayında 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uygulamış bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI'

Son dönemde özellikle marketlerde yapılan fiyatlandırmalarla ilgili kamuoyuna da yansıyan şikayetler doğrultusunda denetimlerin sıklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Halkımızın en temel ihtiyaçlarını karşıladığı bu noktalarda haksız fiyat artışlarının yaşandığına dair tespitler üzerine, Ticaret Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırarak, bu durumun önüne geçmek adına gerekli adımları atmaktadır. Ticaret Bakanlığı, piyasadaki fiyat dengesini korumak ve vatandaşlarımızın mağdur olmasını engellemek amacıyla, temel tüketim ürünlerinde yapılan her türlü fiyat artışını titizlikle incelemektedir. Bu kapsamda, Ticaret İl Müdürlükleri denetim ekiplerince özellikle halkın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı marketlerde kontrollerini daha da artırmış bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, hem vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini sağlamak için mücadele kararlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.