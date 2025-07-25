Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek %43,00 seviyesine çekti. Piyasalarda 250-300 baz puanlık indirim beklentisi varken, karar beklentinin üst bandında gerçekleşti.
Faiz indirimi sonrası bankalarda mevduat faiz oranlarında yeni düşüşler yaşandı.
En yüksek %49,00 faiz oranı dikkate alındığında 1 milyon TL'nin 32 gün vadeli getirisi 35 bin 441 TL olarak hesaplanıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Faiz düştü, rakam değişti! İşte 1 milyon TL'nin güncel getirisi - Son Dakika
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