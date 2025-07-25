Faiz İndirimi İhracatçılara Umut Verdi

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını sektör adına memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, kararın hem ihracatçılar hem de genel ekonomik aktivite açısından olumlu etkiler oluşturacağına inandığını söyledi.

Kadooğlu, özellikle son dönemde hızla artan finansman maliyetlerinin üretici ve ihracatçılar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekerek, "Yüksek maliyetler işletmelerin sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermesini zorlaştırıyor, yeni yatırımların ertelenmesine ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında ciddi sıkıntılara yol açıyordu. Bu adım, sadece bizim sektörümüzü değil, tüm reel ekonomiyi canlandırma potansiyeline sahip" dedi.

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinin Türkiye'nin tarıma dayalı sanayi yapısında stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Kadooğlu, bu alandaki firmaların uzun vadeli planlama yapmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Finansal piyasalarda öngörülebilirliğin artması, üretim ve yatırım kararlarının sağlıklı alınabilmesi açısından büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Faiz indiriminin önemli bir başlangıç olduğunu ifade eden Kadooğlu, sadece faiz düşüşünün yeterli olmayacağını belirterek, "Reel sektörün yeniden ivme kazanabilmesi için faizlerin düşmesinin yanında, üretimi destekleyen, ihracatı önceleyen ve yatırım iştahını artıracak daha bütüncül ve kararlı politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Kadooğlu, "Alınan bu kararın sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; ekonomiye güvenin artmasına, üretim gücümüzün korunmasına ve ihracat hedeflerimizin desteklenmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP