FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı, "Türkiye'de kıtlık olur mu" sorusunu cevaplandırdı - Son Dakika
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FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı, "Türkiye'de kıtlık olur mu" sorusunu cevaplandırdı

31.05.2022 16:10
FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı, "Türkiye'de kıtlık olur mu" sorusunu cevaplandırdı

Birleşmiş Millet Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, dünyada birçok ülkenin pandemi ile birlikte kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya geldiğini ifade ederek, "Dünya nüfusunun 2050 yılına 10 milyar olması bekleniyor.

Birleşmiş Millet Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, dünyada birçok ülkenin pandemi ile birlikte kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya geldiğini ifade ederek, "Dünya nüfusunun 2050 yılına 10 milyar olması bekleniyor. Şu anda dünyada açlıkla mücadele eden 800 milyondan fazla insan var, ama Türkiye için kıtlığın yaşanabileceği söz konusu değil" dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü ile Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle 'Ticaret Zirvesi' düzenlendi. AKÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik AKÜ Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü akademik Danışmanı Doç. Dr. Fikret Yaman moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Birçok konunun değerlendirildiği programda, ticaret, finans, girişimcilik ve veri okuma gibi alanlarda önemli açıklamalar yapıldı. Programa; Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mustafa Özkan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, BEE'O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanupur Samancı, AGRİMETRE Genel Müdürü Selçuk Bağcı, Mavi Bölge Müdürü Çağrı Eke, konuşmacı olarak katıldı.

FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık Selışık, kıtlık konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Selışık, bazı ülkelerin kıtlık ile karşı karşıya geldiğini ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünya nüfusunun 2050 yılına 10 milyar olması bekleniyor. Şu anda dünyada açlıkla mücadele eden 800 milyondan fazla insan var. Pandemi bunu tetikledi tabi ki. Bunun en büyük sebeplerinden biri biranda ticaret yollarının kapanması. Ülkelerin kendi gıda güvenliklerini korumak adına ihracatı yasaklaması gibi koruma politikaları bunların etkisi arasında. 2050 yılına 10 milyar olması bekleniyor. Bu nüfusu besleyebilmek için gıda ve tarımsal üretimimizi yüzde 60 arttırmamız lazım. Yüzde 60 gerçekten büyük bir rakam. Yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Elimizdeki kaynaklarla az ile daha çok üretebiliriz. Bunun için ciddi bir planlama gerektiriyor."

"Türkiye için kıtlığın yaşanabileceği söz konusu değil"

Su olduğu müddetçe tarım sektörünün her zaman devam edeceğini ve Türkiye'nin de su kaynakları bakımından zengin olduğuna dikkat çeken Selışık, "Bazı ülkeler kıtlık yaşıyor. Somali'de, Sudan'da kıtlık yaşanıyor. Bizim gibi doğal kaynakları zengin, coğrafi olarak çok güzel bir yerde konumlanmış bir ülke olarak bizim elimizdekine sahip çıkmamız lazım. Tarım bütün dünyada suyun yüzde 70'ini kullanan bir sektör. Bu ne demek? Su varsa verimlilikte artış var demektir. O zaman elimizdeki suyu gelecek nesillere de yetecek bir gıda üretimi yapabilmemiz için suyu etkin kullanmamız gerekiyor. O yüzden Türkiye için kıtlığın yaşanabileceği söz konusu değil. Sonuçta hala üretiyoruz çiftçimiz hala üretimden vazgeçmedi. Bir tehlike var mı? Evet var. Artık gençler kırsalda yaşamak istemiyor. Özellikle şehirlerin cazibesine kapılıp tarım da zor bir sektör olduğu için tarımda kalmak istemiyorlar. Fakat tarımsal üretim olmazsa şunu bilmeliyiz ki; bir gün o üretimi bizler için yapacak kimse kalmadığında ithalata bağımlı kalacağız" diye konuştu.

"Ülkemiz için bir kıtlık olacağını düşünmüyorum"

Sürdürülebilir gıda sistemleri kavramının uygulamasının şart olduğunu dile getiren Selışık, "Fakat şunu biliyoruz pandemide ne oldu? Dışardan da ithal edemediniz. Doğal afetler devam ediyor. Bir taraftan başka insan yapımı bilmediğimiz beklemediğimiz savaşlar ortaya çıkabilir, krizler ortaya çıkabilir. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. En çok hazırlıklı olması gereken sektör tarım sektörü, gıda sektörü. Bir uzun vadeli planınız olmalıdır. Sürdürülebilir gıda sistemleri kavramının uygulamamız lazım. Tüm kurum ve kuruluşlar olarak hepimizin bir sorumluluğu var. O sorumluluğun farkına varıp sadece yapmamız gerekeni yaptığımızda ben en azından ülkemiz için bir kıtlık olacağını düşünmüyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı, Türkiye'de kıtlık olur mu sorusunu cevaplandırdı
FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı, Türkiye'de kıtlık olur mu sorusunu cevaplandırdı
FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı, Türkiye'de kıtlık olur mu sorusunu cevaplandırdı

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı, 'Türkiye'de kıtlık olur mu' sorusunu cevaplandırdı - Son Dakika


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