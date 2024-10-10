Fashion Home İzmir 1. Ev Tekstili Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Fashion Home İzmir 1. Ev Tekstili Fuarı Kapılarını Açtı

Fashion Home İzmir 1. Ev Tekstili Fuarı Kapılarını Açtı

Sektörün önde gelen isimleri, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu'nun da katılımıyla Fashion Home İzmir 1. Ev Tekstili Fuarı'nda buluştu. Fuarın açılışında Denizlili firmaların güçlü temsili vurgulandı.

10.10.2024 12:23  Güncelleme: 12:25
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Sektörünün önde gelen isimlerinin buluştuğu Fashion Home İzmir 1. Ev Tekstili Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizlili firmaları fuarda ziyaret ederek, yalnız bırakmadı.

Türkiye'nin ev tekstili alanındaki önde gelen markalarını ve modern çağı yakalayan tasarımlarını bir araya getiren fuarın açılışını, protokol üyeleri birlikte gerçekleştirdi. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu da fuara katılarak, Denizlili firmaları yalnız bırakmadı. Açılış töreninde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından Başkan Selim Kasapoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi. Ardından Başkan Kasapoğlu ve protokol üyeleri fuar alanını gezdi, stant açan firmaları ziyaret etti.

"Denizli güçlü bir şekilde temsil ediliyor"

Fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Selim Kasapoğlu, "Fashion Home, Fashion Prime ve Fashion Tech İzmir Fuarlarına bu yıl 44 Denizlili firmamız ile katılıyoruz. Denizli bu fuarda da diğer tekstil fuarlarında olduğu gibi yine güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Tekstil fuarları, Denizli için olmazsa olmaz fuarlar. Bu nedenle firmalarımız fuarlara her zaman gerekli ilgiyi gösteriyorlar. Üretim güçlerini artırmak için bu fuarlarda yer alıyorlar. Yeni müşterilere ulaşmaya ve satış ağlarını geliştirmeye çalışıyorlar. Bütün firmalarımızı, bütün üyelerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum" dedi.

"Firmalarımızın motivasyonu yüksek"

Basın mensuplarının sorusu üzerine fuarın ilk gününü değerlendiren Başkan Kasapoğlu, "İlk gün sabah saatleri fuarlarda bize aslında pek bilgi vermiyor. Ama sabah saatlerinin heyecanı, firmaların motivasyonu bana göre çok iyiydi. Tüm firmalarımızı dolaştık. Hayırlı işler diledik. İzmir önemli bir fuar merkezi. Bundan sonra bu fuarın önünün açık olduğunu düşünüyorum. Denizlili firmalarımızın bu fuara katılımının önümüzdeki yıllarda daha fazla olacağını ümit ediyorum. İşlerin biraz daha hareketlenmeye başladığı bir döneme girdiğimizde bu fuarın çok daha başarılı olacağını inanıyorum" şeklinde konuştu.

"İhracatımızı ve üretim kapasitemizi korumak istiyoruz"

Sıkıntılara rağmen istihdam seviyesini ve ihracat seviyesini korumaya çalışan firmaların verdiği mücadelenin önemine dikkat çeken Başkan Kasapoğlu, "Sanayicilerimiz, tüm bu zorluklara, tüm bu güçlülüklere rağmen mücadeleye ve üretmeye devam ediyorlar. Yaşadığımız sıkıntılar, bugün sanayiyi ve tekstili bir dar boğaza sokmuş durumda. İstihdamla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. İhracatta sıkıntılar yaşıyoruz. İçeride problemlerimiz var, ama dışarısı da çok iyi değil. Dolayısıyla dünya ile birlikte Türkiye'de sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ama bizim her zaman ifade ettiğimiz gibi bu yol uzun bir maraton. Bu maratonda da moral bozmamak gerekiyor, umudu kaybetmemek gerekiyor. Ürün çeşitliğimizi geliştirerek, pazar çeşitliliğimizi sağlayarak, ihracatımızı ve üretim kapasitemizi korumak istiyoruz. Bu noktada da bu tür fuarları her zaman olabildiği önem veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

DSO fuarda ziyaretçilerini ağırlıyor

Açılış töreni sonrasında fuar alanını ziyaret eden ve firmaların stantlarını gezerek başarılar dileyen Yönetim DSO Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Genel Sekreter Dr. Sezgi Akbaş ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra Denizli Sanayi Odası'nın A/H-114 numaralı holde yer alan standına geçti.

Burada çalışmaları ve projelerini anlatan Başkan Kasapoğlu, Denizli sanayisi için güçlü bir ekiple çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Sorunlarımızı biliyoruz ve bu sorunların çözümüne yönelik aksiyon alarak, üyelerimizin verimlilik, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme yolculuğuna Oda olarak gerekli katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. İhracat İşlemleri ve Teşvikleri Uzmanımız Aslı Öztürk ile Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanımız Nurcihan Çakır, ziyaretçilerimizi Odamızın yürüttüğü çalışma ve faaliyetler hakkında bilgilendirilecek. Ayrıca DSO standı tüm üyelerimizin toplantı organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhracat, denizli, Ekonomi, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fashion Home İzmir 1. Ev Tekstili Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika

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