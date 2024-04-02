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FAST işlem limitleri artırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

FAST işlem limitleri artırıldı

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Merkez Bankası FAST sistemi işlem tutar limitlerini yükseltme kararı aldı. 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liraya kadar işlem yapılabilmesine olanak sağlanacak.

02.04.2024 10:10  Güncelleme: 10:30
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'te işlem limitlerinin artırıldığını bildirdi. Buna göre para transferlerinde limit 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi.

4 NİSAN İTİBARIYLA LİMİTLER GÜNCELLENDİ

Merkez Bankası duyurusunda, TCMB tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'in, Türkiye'de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağladığı, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaştığı belirtildi.

Duyuruda, şu ifadeler yer aldı:

"Aralık 2023'te planlanıp FAST katılımcılarına duyurulduğu üzere; kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak 4 Nisan 2024 itibarıyla FAST işlem tutar limitleri; para transferlerinde 50 bin liradan 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltilecektir."

FAST işlem limitleri artırıldı
Kaynak: AA

Merkez Bankası, Teknoloji, İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi FAST işlem limitleri artırıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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