Fatsa’da "Vira Bismillah" heyecanı: Balıkçılar denize açıldı

2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu'nun başlaması dolayısıyla Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen "Vira Bismillah Fatsa Balıkçılık Festivali" kapsamında balıkçılar, sirenler eşliğinde denize açılarak yeni av sezonuna 'merhaba' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi'nin destek ve organizasyonuyla gerçekleştirilen festivalde, yeni av sezonunun bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulunuldu. Programa Ordu Valisi Muammer Erol başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, sektör temsilcisi ve balıkçı katıldı.

Fatsa Yalıköy Su Ürünleri Başkanı Mustafa Mollaoğlu, bu yıl balık popülasyonunun yüksek olduğunu belirterek, özellikle palamut avında verimli bir sezon beklediklerini söyledi. Mollaoğlu, "Bu yıl balık popülasyonu yüksek. Palamut avının çok olacağını düşünüyoruz. Tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Programda konuşan Erdinç Güleç ise Türkiye'nin su ürünleri sektöründe önemli başarılara imza attığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Kişi başına birkaç yıl önce 5,5 kilogram olan tüketim, şu anda 8,8 kilograma yükseldi. Yaklaşık 100 ülkeye gerçekleştirdiğimiz 2,3 milyar dolarlık ihracatla hem ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor hem de Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanında tüketicilerle buluşturuyoruz. Bu başarıda Bakanlığımızın ortaya koyduğu politikaların yanı sıra balıkçılarımızın ve yetiştiricilerimizin de büyük emeği ve başarısı var" ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de yeni sezonun tüm balıkçılar için hayırlı olmasını dileyerek, "Balıkçılarımızın hepsine şimdiden hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum. Sezon başladı, tezgahlar şenlenecek" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve programa katılan vatandaşlar balıkçı teknelerine binerek denize açıldı. Siren sesleri eşliğinde gerçekleştirilen denize açılış, renkli görüntülere sahne olurken, Fatsa'da 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu "Vira Bismillah" diyerek başladı.