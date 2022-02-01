Üye Girişi
Favorim Grup EXPO, yarın Antalya'da açılacak - Son Dakika

Favorim Grup EXPO, yarın Antalya'da açılacak

01.02.2022 11:16
Favorim Grup EXPO, yarın Antalya'da açılacak

Antalya'da düzenlenen Favorim Grup EXPO, yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Antalya'da düzenlenen Favorim Grup EXPO, yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Plastik oyuncak, züccaciye, bahçe mobilyaları, hediyelik eşyalar, kozmetik, metal eşya gruplarını içeren fuar, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek. 150 firmanın yer alacağı fuar, 40 ülkeden 350 katılımcıyı ağırlayacak.

Yerli ve yabancı firmaların bağlantı kurmasının amaçlandığı fuardan, yaklaşık 200 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bekleniyor.

Yarın açılışı yapılacak fuar, 6 Şubat Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

YORUMLAR
500

Plastik, Antalya, Turizm, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Favorim Grup EXPO, yarın Antalya'da açılacak - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:12 Devlet Bahçeli, Sezen Aksu konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ters düştü
11:05 1 Şubat Salı gününe yükselişle başlayan dolar 13,38'den işlem görüyor
10:57 Everton gece yarısı süper yıldızları kadrosuna kattı
10:56 Son Dakika! Bahçeli'den İngiliz büyükelçi ile yemek yiyen İmamoğlu'na tepki: Görüşmeden Dışişleri'nin haberi var mıydı?
10:56 Elektrik faturalarını düşürecek düzenleme yürürlüğe girdi
10:45 Kurye sektöründe eylemlerin biri bitiyor, biri başlıyor! Bir zam talebi de Yurtiçi Kargo işçilerinden
10:39 Okan Bayülgen şoförünün açtığı davayı kaybetti! Faiziyle ödeme yapacak
10:37 Kırk yıllık zevkimizden de olduk! Kahvenin kilosu 140 TL'ye kadar çıkınca talep azaldı
10:36 Eski Galatasaraylı Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor, futbolu bırakıyor
09:34 Üsküdar'da amatör futbolcudan eski takımına hırsızlık şoku
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 11:22:13. #1.12#
SON DAKİKA: Favorim Grup EXPO, yarın Antalya'da açılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement