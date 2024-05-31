Faydaları saymakla bitmeyen pirinç şöhret yolunda Çilimli'den Türkiye'ye: Siyah pirincin üretim alanı genişletildi - Son Dakika
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Ekonomi

Faydaları saymakla bitmeyen pirinç şöhret yolunda Çilimli'den Türkiye'ye: Siyah pirincin üretim alanı genişletildi

Düzce'nin Çilimli ilçesinde iyi verim alınan siyah pirincin üretim alanı genişletildi. Demir, lif ve mineral deposu olarak bilinen siyah pirincin Çilimli'de markalaşması hedefleniyor.

31.05.2024 20:40
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Faydaları saymakla bitmeyen pirinç şöhret yolunda

Çilimli'den Türkiye'ye: Siyah pirincin üretim alanı genişletildi

DÜZCE - Düzce'nin Çilimli ilçesinde iyi verim alınan siyah pirincin üretim alanı genişletildi. Demir, lif ve mineral deposu olarak bilinen siyah pirincin Çilimli'de markalaşması hedefleniyor.

Çilimli Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda besin değeri yüksek siyah pirincin ekimini yaygınlaştırmak amacıyla proje başlatmıştı. Deneme amacıyla 3 yıl önce 5 dönüm araziye ekilen siyah pirincin üretimi her sene katlanarak büyüdü. Geçtiğimiz sene 120 dönüm arazide ekimi yapılan ve çiftçilerin istediği verimi aldığı siyah pirinç, bu yıl da 360 dönümlük alana ekilecek.

Çiftçi Necmettin Kavak, siyah pirinç ile geçen sene tanıştığına dikkat çekerek, "Çilimli Belediye Başkanımızın tavsiyesi oldu. Geçen yıl ekimini yaptık ve veriminden memnun kaldık. Hem sağlık açısından hem maliyet açısından memnunuz. Bu sene geçen seneye göre ekimi 3 kat artırdık. Gelecek yıllarda daha da artacağına inanıyorum. Belediyemiz arkamızda durduğu sürece üretim daha da gelişecek" dedi.

"Çilimli, siyah pirinç ile markalaşacak"

Siyah pirincin ekimini yaygınlaştıracak projenin 3 yıl önce hayata geçirildiğini ifade eden Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ise "Siyah pirinç ekimine 3 yıl önce küçük bir bahçede başladık. Akabindeki yıl Çilimli Belediyesi olarak kendimiz denedik. Üçüncü yıl çiftçilerimize bu ürünü gösterdik. Geçen sene 120 dönüm bahçede çiftçilerimizle deneme yapmıştık. Hem çiftçiler hem de belediyemiz memnun olunca bizde bu yıl ekimi 3 katına çıkardık. Daha da artırmayı planlıyoruz. Pazarını da bulduk. Çilimli, siyah pirinç ile markalaşacak. Mutfağımızda vatandaşımıza da sunmaya başladık. Bu sene 360 dönüm arazide ekim yapılacak. Geçen seneye nazaran çiftçi sayımızda da artış oldu. Çiftçilerimiz biz desteklediğimiz için daha çok kazanç elde ediyor. Önümüzdeki yıllarda daha çok ekim yapılmasını ön görüyoruz. Hedefimiz, daha çok alana ekip Çilimli'yi siyah pirinçte markalaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Çilimli, Düzce, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Faydaları saymakla bitmeyen pirinç şöhret yolunda Çilimli'den Türkiye'ye: Siyah pirincin üretim alanı genişletildi - Son Dakika

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