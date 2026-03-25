Fed 2025'te 18,7 Milyar Dolar Zarar Bildirdi

25.03.2026 21:18
NEW ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'te 18,7 milyar dolar ile üst üste üçüncü yılda faaliyet zararı bildirdi.

Banka, 2025 yılına ilişkin denetimli mali tablolarını yayımladı. Buna göre, Fed'in faaliyet zararı geçen yıl 18,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Banka, 2023'te 114,3 milyar dolar, 2024'te de 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı açıklamıştı. Geçen yıl Fed'in zararının azalması dikkati çekti.

Fed, en son 2022'de kara geçmiş ve 58,8 milyar dolarlık kar bildirmişti.

Bankanın faiz giderleri, geçen yıl 167,4 milyar dolara düştü. Bu tutar, 2024'te 226,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Faiz gelirleri ise 2024'teki 158,8 milyar dolar seviyesinden geçen yıl 155,3 milyar dolara geriledi.

Fed, 2020 ve 2021 yıllarında etkili olan Kovid-19 salgının ardından 2022 ve 2023'te yükselen enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını artırmıştı.

Banka, Eylül 2024'te faiz indirimlerine başlamış, Aralık 2025'e kadar toplam 175 baz puanlık gevşemeye gitmişti.

Kaynak: AA

Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas’tan ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı

21:15
Gözler yine Riyad’da İran’dan çok konuşulacak “işgal“ iddiası
Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
21:07
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay ile yeni görüntüleri ortaya çıktı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay ile yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:44
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
19:13
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
