Fed, banka stres testinde yüzde 50 oynaklık azalması beklenen düzenlemeyi tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fed, banka stres testinde yüzde 50 oynaklık azalması beklenen düzenlemeyi tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed, banka stres testinde şeffaflık ve hesap verebilirliği artıran değişiklikleri nihai hale getirdi. Değişikliklerin sermaye gerekliliklerindeki yıllık oynaklığı yaklaşık yüzde 50 azaltması, toplam gereklilikleri önemli ölçüde etkilememesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), bankaları tabi tuttuğu stres testinin şeffaflığını ve kamuya karşı hesap verebilirliğini artırmak, stres testiyle bağlantılı sermaye gerekliliklerindeki oynaklığı azaltmak amacıyla yaptığı değişiklikleri nihai hale getirdi.

Fed'den yapılan açıklamada, büyük bankaların yeterli sermayeye sahip olmalarını ve şiddetli bir resesyon döneminde dahi hanehalklarına ve işletmelere kredi vermeye devam edebilmelerini sağlamak amacıyla uygulanan stres testinin dayanıklılığının artırılması için Aralık 2024'te testte değişiklik yapılacağının duyurulduğu anımsatıldı.

Söz konusu değişikliklerin nihai hale getirildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda yapılan ilk nihai düzenlemeyle Fed Yönetim Kurulunun stres testi senaryoları ve önemli model değişiklikleri hakkında her yıl kamuoyunun görüşlerini almasının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Düzenlemeyle varsayımsal senaryoların hazırlanmasına yön veren çerçevenin de güncellendiği kaydedilen açıklamada, 2027 stres testinde kullanılacak modellerin belirlendiği aktarıldı. Açıklamada, stres testi takviminde de çeşitli değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Büyük işlem portföylerine sahip bankalara uygulanan belirli piyasa bileşenlerine yönelik şoklardan oluşan küresel piyasa şoku bileşeninin de güncellendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu bankaların artık her yıl iki küresel piyasa şoku bileşenine göre test edileceği bildirildi. Açıklamada, her banka için en yüksek zararı ortaya çıkaran şokun stres testi sonuçlarının hesaplanmasında kullanılacağı belirtildi.

İkinci nihai düzenlemeyle, stres sermaye tamponu gerekliliklerinin hesaplanmasında, iki yılın her ikisinde de stres testine tabi tutulan kuruluşlar için son iki yıllık sonuçların ortalamasının alınmasının zorunlu hale getirileceği bildirildi.

Fed'in açıklamasında, stres sermaye tamponu gerekliliklerinin hesaplanmasında bu ortalama yönteminin 2028'de uygulanmaya başlanacağı, böylece hesaplamalarda yalnızca kamuoyu görüşüne sunulan modellerin kullanılmasının sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu değişikliklerin bir bütün olarak sermaye gerekliliklerindeki yıldan yıla oynaklığı yaklaşık yüzde 50 azaltmasının ve toplam sermaye gereklilikleri üzerinde önemli bir etkisinin olmamasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBankaStresSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
Fenerbahçe “Türk Haaland“ın peşinde 1.95’lik golcü liste başında Fenerbahçe "Türk Haaland"ın peşinde! 1.95'lik golcü liste başında
Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı!
Komşu ateşle oynuyor İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar Komşu ateşle oynuyor! İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar
18:40
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
18:12
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu
Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
16:57
CHP İstanbul’da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
16:55
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
16:44
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 19:31:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Fed, banka stres testinde yüzde 50 oynaklık azalması beklenen düzenlemeyi tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei