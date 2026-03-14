Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fed Başkanı'na Yönelik Soruşturma İptal Edildi

14.03.2026 02:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de yargıç, Fed Başkanı Powell'a yönelik soruşturmada delil yetersizliği nedeniyle celpleri iptal etti.

ABD'de federal yargıç, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili soruşturmada Fed Yönetim Kurulu'na gönderilen celpleri, soruşturmayı destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Washington'daki Bölge Mahkemesi Başyargıcı James Boasberg, yayımladığı mahkeme görüşünde, hükümetin, Powell'ın bir suç işlediğine dair "hiçbir kanıt" sunamadığını belirtti.

Sunulan gerekçelerin "zayıf ve dayanaksız" olduğunu vurgulayan Boasberg, "Çok sayıda kanıt, hükümetin bu celpleri Yönetim Kurulu'na, Başkanı'nı daha düşük faiz oranlarını onaylamaya ya da istifa etmeye zorlamak amacıyla gönderdiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Boasberg, mahkemenin celplerin "uygunsuz bir amaçla" çıkarıldığını tespit ettiğini ve hükümsüz kılınmasına karar verdiğini bildirdi.

Başsavcı karara itiraz edeceklerini açıkladı

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Jeanine Pirro ise düzenlediği basın toplantısında söz konusu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Pirro, Başyargıç Boasberg'i "aktivist yargıç" olarak nitelendirerek "büyük jürinin suçları soruşturma kabiliyetini etkisiz hale getirdiğini" ifade etti.

Soruşturmanın engellendiğini vurgulayan Pirro, "Bu yanlış ve yasal dayanaktan yoksundur." dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurmuştu.

Powell, cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne sürmüş ve bunları "bahane" olarak nitelendirmişti.

Adalet Bakanlığı, Fed binalarının yenilenme projesi ve Powell'ın geçen yıl Senatonun Bankacılık Komitesi'nde bu konuya değindiği ifadeyle ilgili Fed Yönetim Kurulu'na büyük jüri celbi göndermişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 03:45:35. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.