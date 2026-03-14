Fed Başkanı'na Yönelik Soruşturma İptal Edildi

ABD'de federal yargıç, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili soruşturmada Fed Yönetim Kurulu'na gönderilen celpleri, soruşturmayı destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Washington'daki Bölge Mahkemesi Başyargıcı James Boasberg, yayımladığı mahkeme görüşünde, hükümetin, Powell'ın bir suç işlediğine dair "hiçbir kanıt" sunamadığını belirtti.

Sunulan gerekçelerin "zayıf ve dayanaksız" olduğunu vurgulayan Boasberg, "Çok sayıda kanıt, hükümetin bu celpleri Yönetim Kurulu'na, Başkanı'nı daha düşük faiz oranlarını onaylamaya ya da istifa etmeye zorlamak amacıyla gönderdiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Boasberg, mahkemenin celplerin "uygunsuz bir amaçla" çıkarıldığını tespit ettiğini ve hükümsüz kılınmasına karar verdiğini bildirdi.

Başsavcı karara itiraz edeceklerini açıkladı

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Jeanine Pirro ise düzenlediği basın toplantısında söz konusu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Pirro, Başyargıç Boasberg'i "aktivist yargıç" olarak nitelendirerek "büyük jürinin suçları soruşturma kabiliyetini etkisiz hale getirdiğini" ifade etti.

Soruşturmanın engellendiğini vurgulayan Pirro, "Bu yanlış ve yasal dayanaktan yoksundur." dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurmuştu.

Powell, cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne sürmüş ve bunları "bahane" olarak nitelendirmişti.

Adalet Bakanlığı, Fed binalarının yenilenme projesi ve Powell'ın geçen yıl Senatonun Bankacılık Komitesi'nde bu konuya değindiği ifadeyle ilgili Fed Yönetim Kurulu'na büyük jüri celbi göndermişti.