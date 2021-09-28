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Fed Başkanı Powell, ekonominin maksimum istihdam hedefinden çok uzakta olduğunu söyledi - Son Dakika

Fed Başkanı Powell, ekonominin maksimum istihdam hedefinden çok uzakta olduğunu söyledi

28.09.2021 23:03
Fed Başkanı Powell, ekonominin maksimum istihdam hedefinden çok uzakta olduğunu söyledi, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinin maksimum istihdam hedefinin "çok uzağında" olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinin maksimum istihdam hedefinin "çok uzağında" olduğunu ifade etti.

Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Enflasyonun temelinde yatan arz yönlü kısıtlamaların daha da kötüleştiğini aktaran Powell, enflasyonun düşürülebilmesi için önce arz darboğazlarının çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Powell, enflasyonun düşeceğine inandığını belirterek, enflasyon ve istihdam arasında geçmişe göre daha zayıf olsa da hala bir bağlantı olduğunu ifade etti.

Varlık alımlarının azaltılmasında dikkate aldıkları maksimum istihdam ve enflasyon hedeflerine değinen Powell, maksimum istihdam hedefinden çok uzakta olunduğunu kaydetti. Powell, Fed'in varlık alımlarını azaltsa dahi gelecek yılın ortasına kadar devam ettireceğini aktardı.

Borç tavanının artırılmasının önemine de dikkati çeken Powell, borç tavanının yükseltilmemesinin sonuçlarının felaket olacağını, borç tavanının yükseltilmemesi halinde Fed'in Amerikan ekonomisini temerrüde düşmekten koruyamayacağını ifade etti.

Yellen borç limiti konusundaki uyarılarını yineledi

Hazine Bakanı Yellen da Kongre'nin borç tavanını artırmamasının mali bir felaket ve trajedi olacağını belirterek, ABD'nin temerrüde düşmesinin sonuçlarının ağır olacağını yineledi.

Borç tavanının yükseltilmemesinin ülkenin kredi itibarını tehlikeye atabileceğine dikkati çeken Yellen, borçlanma tavanının gelecek planlar ile alakası olmadığını bunun tamamen geçmiş borç yükümlülükleriyle alakalı olduğunu anlattı.

Yellen, iki partinin de borç tavanının artırılması sorumluluğunu paylaştığını vurgulayarak, dolar için borç tavanının artırılmamasından daha zararlı bir şey olamayacağını vurguladı.

Ülkedeki enflasyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yellen, enflasyonun yıl sonunda yüzde 4'e yaklaşmasını beklediklerini aktardı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, İstihdam, Borç, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı Powell, ekonominin maksimum istihdam hedefinden çok uzakta olduğunu söyledi - Son Dakika Ekonomi


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