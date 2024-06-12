Fed Başkanı Powell, enflasyon verilerini ilerleme olarak görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fed Başkanı Powell, enflasyon verilerini ilerleme olarak görüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de bugün açıklanan enflasyon verilerini ilerleme olarak değerlendirdiğini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olmadıklarını belirtti. Powell, enflasyonun hedefe doğru ılımlı bir ilerleme kaydettiğini ancak daha iyi veriler görmeleri gerektiğini ifade etti.

12.06.2024 23:01
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de bugün açıklanan enflasyon verilerini "ilerleme" olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD ekonomisinin son iki yılda istihdam ve enflasyon hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Powell, iş gücü piyasasının devam edecen güçlü istihdam kazanımları ve düşük işsizlik oranıyla daha iyi bir dengeye ulaştığını, enflasyonun ise önemli ölçüde gerilediğini ancak hala çok yüksek olduğunu söyledi.

"Para polirikasında kısıtlayıcı duruşumuzu sürdürüyoruz"

Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahip olduklarını vurgulayarak, "Talebi arzla uyumlu tutmak ve enflasyonist baskıları azaltmak amacıyla para politikasındaki kısıtlayıcı duruşumuzu sürdürüyoruz." dedi.

Enflasyonun son iki yılda önemli ölçüde hafiflediğini ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Powell, bu yılın başlarında gelen enflasyon verilerinin beklenenden yüksek olduğunu ancak son dönemdeki aylık verilerin bir miktar hafiflediğini ifade etti.

Powell, ülkede bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine de değinerek, "Bugünkü verileri ilerleme olarak görüyoruz ancak para politikasını gevşetmeye başlamayı gerektirecek güvene sahip olduğumuzu düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyon hedefimize doğru ılımlı bir ilerleme kaydedildi"

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini yineleyen Powell, bu yıl şu ana kadar verilerin kendilerine fazla güven vermediğini dile getirdi.

Powell, "Ancak en son enflasyon okumaları yılın başına göre daha olumlu geldi ve enflasyon hedefimize doğru ılımlı bir ilerleme kaydedildi. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair güvenimizi desteklemek için daha iyi veriler görmemiz gerekecek." diye konuştu.

Fed, iş gücü piyasası beklenmedik şekilde zayıflarsa müdahale etmeye hazır

Ekonominin güçlü kalması ve enflasyonun devam etmesi halinde politika faizini uygun olduğu sürece mevcut seviyesinde korumaya hazır olduklarını belirten Powell, iş gücü piyasasının beklenmedik bir şekilde zayıflaması veya enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmesi durumunda da yanıt vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Powell, para politikasının karşılaşılan riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, kararlarını verilerin bütününü, görünüm ve risk dengesine etkilerini dikkate alarak toplantıdan toplantıya almaya devam edeceklerini ifade etti.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı Powell, enflasyon verilerini ilerleme olarak görüyor - Son Dakika

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