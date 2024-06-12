Fed, bu yıl 3 yerine 1 faiz indirimi yapabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Fed, bu yıl 3 yerine 1 faiz indirimi yapabilir

ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıl 3 yerine 1 faiz indirimi yapabileceğini tahmin ediyor. Fed'in açıklamasında, ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiği ve enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtildi. Fed'in tahminlerine göre, federal fon oranı bu yıl sonunda yüzde 5,1'e çıkabilir. Ayrıca, 2024'te toplamda 25 baz puanlık 1 faiz indirimi öngörülüyor.

12.06.2024 21:47
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ABD Merkez Bankasının (Fed) tahminleri, bankanın bu yıl 3 yerine 1 faiz indirimi yapabileceğini ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği aktarıldı.

İstihdam kazanımlarının güçlü ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, enflasyonun geçen yıl düştüğü ancak yüksek kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, son aylarda FOMC tarafından belirlenen yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru "ılımlı" bir ilerleme kaydedildiği aktarıldı. Fed, geçen ayki para politikası karar metninde yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığını belirtmişti.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e çıkardı.

Fed'in federal fon oranına ilişkin 2025 yılı için tahmini yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e yükseltilirken, 2026 yılı için yüzde 3,1'de bırakıldı.

Söz konusu tahminler Fed'in 2024'te toplamda 25 baz puanlık 1 faiz indirimi öngördüğüne işaret etti. Banka, mart ayında yayımladığı tahminlerde bu yıl toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimine gidileceğinin sinyalini vermişti.

Fed'in "nokta grafiği"ne göre, 4 FOMC üyesi bu yıl faiz indirimi beklemezken, 7 üye bir, 8 üye iki faiz indirimine gidileceğini öngördü.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya, 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e yükseltildi, 2026 için ise yüzde 2'de sabit tutuldu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e, 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e revize edildi, 2026 için yüzde 2 olarak korundu.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,1, gelecek yıl ile 2026 için yüzde 2'de bırakıldı.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4'te sabit tutuldu, 2025 için yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye ve 2026 için yüzde 4'ten yüzde 4,1'e çıkarıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fed, bu yıl 3 yerine 1 faiz indirimi yapabilir - Son Dakika

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