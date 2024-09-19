FED Faiz İndirimi İhracatı Canlandıracak - Son Dakika
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Ekonomi

FED Faiz İndirimi İhracatı Canlandıracak

FED Faiz İndirimi İhracatı Canlandıracak

DENİB Başkanı Memişoğlu, FED'in faiz indirimlerinin ihracata olumlu etki yapacağını belirtti.

19.09.2024 12:04
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DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "FED'in 4,5 yıl sonra faiz indirimi yapmasının ihracatımıza olumlu yansıyacağını düşünüyoruz" dedi.

FED'den 4,5 yıl sonra yapılan ilk faiz indirimini değerlendiren DENİB Başkanı Memişoğlu, "ABD Merkez Bankası FED, faiz kararını açıkladı ve faizleri 50 baz puanlık indirimle yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Böylelikle pandemi başlangıcı olan Mart 2020'den bu yana ilk faiz indirimi yapılmış oldu. FED faizleri 2001'den bu yana en yüksek seviyesindeydi. Piyasaların medyan beklentisi 25 baz puan olmasına rağmen, 50 baz puanlık indirim yapılmasını sürpriz olarak değerlendirebiliriz. Başka bir ifadeyle, FED'in faiz indirim sürecine agresif bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.

Yıl içinde farklı zamanlarda yaptığımız değerlendirmelerde, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları ve FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ışığında Eylül ayında faiz indirimi gelebileceğini sıklıkla belirtmiştik" dedi.

Alınan kararların ardından tüketici taleplerinin canlanabileceğini öngördüklerini kaydeden Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle son 2 yıldır dünya ticaretinin jeopolitik riskler, yüksek enflasyon-yüksek faiz, talep cansızlığı gibi konulardan muzdarip olduğunu biliyoruz. Azalan enflasyon görünümüyle birlikte, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) sonra FED'in de faiz indirim sürecine başlamasının tüketici taleplerini canlandırabileceğini öngörüyoruz. Bu durumun ihracatımıza olumlu yansıyacağını düşünüyoruz" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi FED Faiz İndirimi İhracatı Canlandıracak - Son Dakika

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