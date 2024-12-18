Fed, Faiz İndirimlerini Azaltabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Fed, Faiz İndirimlerini Azaltabilir

Fed, 2024 için faiz indirimlerini azalttığını belirtirken, enflasyon ve büyüme tahminlerini revize etti.

18.12.2024 23:16
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ABD Merkez Bankasının (Fed) tahminleri, Bankanın gelecek yıl daha az faiz indirimine gidebileceğini ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, son verilerin ekonomik faaliyetlerin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Yılın başından bu yana iş gücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediğine dikkatin çekildiği açıklamada, işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydetse de bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, FOMC'nin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirdiği bilgisi verildi.

Hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirildiği, faiz oranı hedef aralığında yapılacak ilave ayarlamaların "kapsamı ve zamanlaması" değerlendirilirken; gelen verilerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin dikkate alınacağı belirtildi.

Gelecek yıla dair büyüme ve enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyon

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için eylülde öngördüğü yüzde 4,4'te sabit bıraktı.

Buna göre, Fed'in federal fon oranına ilişkin 2025 yılı tahmini yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a, 2026 için yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e çıkarıldı. Bankanın 2027 yılına ilişkin faiz öngörüsü yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e, uzun dönem ortalama faiz beklentisi de yüzde 2,9'dan yüzde 3'e yükseltildi.

FOMC üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, Fed'in 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirim yapabileceğini ortaya koydu.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,1'den yüzde 2,5'e revize edildi. Enflasyon tahminleri 2026 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e yükseltilirken, 2027 için yüzde 2 olarak korundu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e, 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,5'e, 2026 için yüzde 2'den yüzde 2,2'ye çıkarıldı, 2027 için yüzde 2 olarak kaldı.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2'den yüzde 2,5'e, 2025 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e yükseltildi. 2026 için büyüme tahmini yüzde 2 olarak korunurken, 2027 için yüzde 2'den yüzde 1,9'a düşürüldü.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye, 2025 için yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e çekildi. 2026 için yüzde 4,3 olarak öngörülmeye devam edilen işsizlik oranı tahmini, 2027 için yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e yükseltildi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed, Faiz İndirimlerini Azaltabilir - Son Dakika

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