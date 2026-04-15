Fed İmalat Endeksi Nisan'da 11 Değeriyle Beklentileri Aştı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York Fed'in raporuna göre imalat endeksi nisan ayında 11'e çıkarak büyüme sinyali verdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisanda 11 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi nisanda 11,2 puan artarak 11'e yükseldi.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 0,3 olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki ılımlı büyümeye işaret eden endeks, mart ayında eksi 0,2 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi nisanda 12,9 puan artarak 19,3'e çıkarken, sevkiyat endeksi 27,1 puan artışla 20,2'ye yükseldi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 11,4 puan azalışla 19,6'ya düştü.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA

New York, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:59:09. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.