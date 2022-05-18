Fed'in "faiz" açıklaması sonrası dolar yükselişini hızlandırdı! 15,94'e çıkan kur son 6 ayın zirvesini gördü - Son Dakika
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Fed'in "faiz" açıklaması sonrası dolar yükselişini hızlandırdı! 15,94'e çıkan kur son 6 ayın zirvesini gördü

18.05.2022 09:30

Fed Başkanı Powell'ın "enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam" açıklaması sonrası dolardaki yükseliş hızlandı. 15,94 seviyesinin üzerine çıkan kur, son 6 ayın zirvesini gördü.

Dolar kuru Fed Başkanı Powell'ın enflasyona karşı faiz artırımı mesajının ardından yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta başından bu yana yukarı yönlü hareket eden kur, bugün son 6 ayın en zirvesine çıktı. 15,95 seviyesinin üzerine çıkan dolar, Aralık 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

KURDAKİ SON DURUM

Kur saat 10.40 itibarıyla ise 15,9553'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,7931'den, sterlin ise 19,8157'den alıcı buluyor.

FED'DEN FAİZ ARTIRIMINA DEVAM SİNYALİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamalar da agresif faiz artırımlarının devamına işaret etti. Enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edeceklerini belirten Powell, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmeliyiz. Eğer bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek." diye konuştu.

TL SON 2 HAFTADA YÜZDE 7.5 DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL 10 gün öncesine kadar 14,5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemişti. Küresel piyasalarda faiz artışları kaynaklı resesyon endişesi ve satış baskısının kuvvetlendiği son 2 haftada ise TL, dolar karşısında yüzde 7.5 değer kaybetmiş oldu.

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Son Dakika Ekonomi Fed'in 'faiz' açıklaması sonrası dolar yükselişini hızlandırdı! 15,94'e çıkan kur son 6 ayın zirvesini gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fed'in "faiz" açıklaması sonrası dolar yükselişini hızlandırdı! 15,94'e çıkan kur son 6 ayın zirvesini gördü - Son Dakika
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