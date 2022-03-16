Fed'in tartışmalı ismi Raskin, Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı adaylığından çekildi - Son Dakika
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Fed'in tartışmalı ismi Raskin, Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı adaylığından çekildi

16.03.2022 00:54
Fed'in tartışmalı ismi Raskin, Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı adaylığından çekildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Merkez Bankasının (Fed) Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterdiği Sarah Bloom Raskin, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Merkez Bankasının (Fed) Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterdiği Sarah Bloom Raskin, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Raskin'in adaylıktan çekilme kararına ilişkin Beyaz Saray'a bir mektup sunduğu bildirildi.

Biden, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Raskin'in söz konusu göreve hazır olmasına ve Senatodan geçmişte iki kez geniş destekle onay almasına rağmen endüstri ve muhafazakar çıkar grupları tarafından "temelsiz saldırılara maruz kaldığını" belirtti.

Başkan Biden, "Ne yazık ki, Senato Cumhuriyetçileri, enflasyonu ele almak ve Amerikan halkının maliyetlerini düşürmek için önemli adımlar atmak yerine, bu yanlış iddiaları büyütmeye ve özel çıkarları korumaya daha fazla odaklanıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Biden, ocak ayında Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Sarah Bloom Raskin'i aday gösterdiğini duyurmuştu.

Cumhuriyetçilerin muhalefetiyle karşılaşan Raskin, Biden'ın Fed'de boş bulunan görevlere aday gösterdiği 5 isimden en tartışmalısı haline gelmişti.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesinde, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ikinci bir dönem için başkanlığa adaylığı dahil olmak üzere Leal Brainard, Sarah Bloom Raskin, Lisa Cook ve Philip Jefferson'ın bankadaki boş görevlere adaylıklarının oylanması için şubatta düzenlenmesi planlanan oturum Cumhuriyetçilerin boykotu üzerine ertelenmişti.

Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, Raskin'in geçmişte bir fintech şirketinin yönetim kurulundaki rolüyle ilgili cevaplanmamış sorular olduğunu belirterek Cumhuriyetçileri oylamayı boykot etmeye çağırmış ve Komitenin 12 Cumhuriyetçi üyesi Raskin'e yönelik itirazlar nedeniyle oturumu boykot etmişti.

Raskin'in adaylıktan çekilmesiyle Fed'de diğer boş görevlere aday gösterilen isimlerin adaylıklarının oylanmasının önü açılmış oldu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed'in tartışmalı ismi Raskin, Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı adaylığından çekildi - Son Dakika


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