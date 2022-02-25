Fed: Son jeopolitik gerilimler finans ve emtia piyasalarında belirsizlik kaynağı - Son Dakika
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Fed: Son jeopolitik gerilimler finans ve emtia piyasalarında belirsizlik kaynağı

25.02.2022 21:16
Fed: Son jeopolitik gerilimler finans ve emtia piyasalarında belirsizlik kaynağı

ABD Merkez Bankası (Fed), Rusya ve Ukrayna ile ilgili son jeopolitik gerilimlerin küresel finans ve emtia piyasalarında bir belirsizlik kaynağı olduğunu bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Rusya ve Ukrayna ile ilgili son jeopolitik gerilimlerin küresel finans ve emtia piyasalarında bir belirsizlik kaynağı olduğunu bildirdi.

Fed tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun şubat sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, "Rusya-Ukrayna durumuyla ilgili son jeopolitik gerilimler, küresel finans ve emtia piyasalarında bir belirsizlik kaynağı." değerlendirmesi yer aldı.

Raporda, Rusya ile jeopolitik gerilimlerin petrol ve doğal gaz dahil yüksek enerji fiyatlarına katkıda bulunduğu aktarıldı.

Enflasyonun geçen yılın ikinci yarısında birçok ekonomide önemli ölçüde yükseldiğine dikkat çekilen raporda, bunun yüksek enerji ile emtia fiyatlarının yanı sıra tedarik zinciri kısıtlarından kaynaklandığı aktarıldı.

Yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin daha geniş tabanlı enflasyonist baskıların yerleştiğini ortaya koyduğuna işaret edilen raporda, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz artışına yakın zamanda gidilmesinin uygun olacağına inandığı yinelendi.

Raporda, otomobil ve mobilya gibi hem arz darboğazları yaşanan hem de talebi güçlü ürünlerin fiyatlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.

Arz darboğazlarının bir süre daha devam edebileceği belirtilen raporda, arz darboğazlarının gevşemesi ve talebin ılımlı hale gelmesiyle enflasyonun yıl içinde düşmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

Raporda, iş gücü piyasasının sıkılığına da değinilerek, iş gücü kıtlığı ve hızlı ücret artışlarının devam etmesi halinde enflasyonun beklenenden daha uzun süre devam edebileceği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed: Son jeopolitik gerilimler finans ve emtia piyasalarında belirsizlik kaynağı - Son Dakika


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