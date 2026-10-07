Fed tutanakları öncesi gram altın 6 bin 535 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Fed tutanakları öncesi gram altın 6 bin 535 liradan işlem görüyor

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Fed'in FOMC toplantı tutanakları öncesinde gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 535 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 775 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 900 liradan satılırken ons altın yüzde 0,8 azalışla 4 bin 132 dolarda seyrediyor.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 535 liradan işlem görüyor.

Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 6 bin 583 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 535 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 775 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 900 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,8 azalışla 4 bin 132 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında??????? beklendiği ölçüde sıkılaşmayabileceğine yönelik öngörüler ile şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Öte yandan dolardaki değerlenme ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bugün açıklanacak Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarından gelecek mesajların da varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de tüketici enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
Cumhuriyet AltınıOns AltınEkonomiFinansDövizSon Dakika

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