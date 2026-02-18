Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak - Son Dakika
Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak

Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak
18.02.2026 11:23
Sosyal medya içerik üreticilerine yönelik vergi uygulamasında yeni bir aşamaya geçildi. PR hediyeleri ve mekan tanıtımlarında tüketilen yemekler de artık vergilendirme kapsamına alındı. Influencer'lar artık yedikleri bedava yemekler için de yüzde 15 oranında vergi ödeyecek.

Türkiye'de Influencer'ların kazançları Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergilendiriliyor. Sosyal içerik üreticiliği faaliyetleri için getirilen özel düzenleme doğrultusunda, belirli şartları sağlayan içerik üreticileri gelirlerini Türkiye'de açılmış istisna belgeli banka hesapları üzerinden tahsil ediyor ve bankalar tarafından yüzde 15 oranında stopaj kesintisi yapılıyor. Bu kesinti çoğu durumda nihai vergi yerine geçiyor.

Ancak uygulama kapsamı genişletildi. Fenomenler için kazanç dönemi artık değişiyor. PR hediyeleri ve mekan tanıtımında yenen yemekler için de yüzde 15 vergi kesintisi uygulanacak.

INFLUENCER VERGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Influencer vergi hesaplamasında yıllık kazanç tutarı belirleyici oluyor. Vergi düzenlemesinden yararlanan bir içerik üreticisi, yıllık 5 milyon 300 bin TL'ye kadar olan kazancı için yüzde 15 oranında vergilendiriliyor. Bu tutarın aşılması ya da istisna şartlarının sağlanmaması halinde ise artan oranlı gelir vergisi tarifesi devreye giriyor ve vergi hesaplaması genel hükümler çerçevesinde yapılıyor.

Bu durumda Influencer, yıllık gelir vergisi beyannamesi veriyor ve kazancı dilimlere göre yüzde 15'ten başlayıp daha yüksek oranlara ulaşan gelir vergisine tabi tutuluyor.

FENOMENLERE BEDAVA YEMEK VE HEDİYE VERGİSİ

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle Influencer'lara verilen "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitimi" programının dördüncüsü gerçekleştirildi. Programda sosyal medyada etik kurallardan yasal düzenlemelere kadar birçok başlık ele alındı.

Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre; eğitimde alınan yeni kararlar doğrultusunda, içerik üreticilerinin markalardan gelen PR hediyeleri ile tanıtım amacıyla mekanlarda yedikleri yemekleri de gelir kapsamında değerlendireceği aktarıldı. Buna göre Influencer'lar, hediye veya tanıtım karşılığı elde edilen kazançların bedelini istisna belgeli hesaplarına yatıracak, banka tarafından bu tutarın yüzde 15'i vergi olarak kesilecek.

Son Dakika Ekonomi Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak - Son Dakika
