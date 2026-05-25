Ferman Toprak’tan dikkat çeken hayat ve evlilik açıklamaları

25.05.2026 11:52
Müzisyen Ferman Toprak, Nur Ertürk’ün programında ilişkilerden hayata, ekonomiden sosyal medyaya kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Toprak, “Evlilikte sevgiden önce saygı çok önemli” dedi.

"SENİ ANLAYAN İNSANI BULMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Nur Ertürk ile 'Hayatın İçinden' programına konuk olan Ferman Toprak, ilişkilerde anlayışın önemine dikkat çekti. “Seni anlayan, senin anladığın insanı bulabilmek çok önemli” diyen Toprak, evlilikte sevginin yanında saygının da temel unsur olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı ayrıca, “Bu dünya bizim memleket ama iyi insanların dünyası olsun” sözleriyle verdiği mesajla dikkat çekti.

"KİMSENİN KUYUSUNU KAZARAK BAŞARMADIM"

Hayatın çok hızlı geçtiğini söyleyen Ferman Toprak, çocukluk yıllarından beri sanatçı olmayı hayal ettiğini anlattı. Başarıya hırslı çalışarak ulaştığını belirten Toprak, “Kimsenin kuyusunu kazarak, kimsenin ekmeğiyle oynayarak başarmadım” ifadelerini kullandı. Türkiye’deki en büyük sorunun ekonomik sıkıntılar olduğunu söyleyen sanatçı, telefon ve sosyal medyanın insanları farklı bir dünyaya sürüklediğini de dile getirdi.

