Ferrero'nun Türkiye'deki Fındık Faaliyetleri Yasaklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Ferrero'nun Türkiye'deki Fındık Faaliyetleri Yasaklandı

Ferrero\'nun Türkiye\'deki Fındık Faaliyetleri Yasaklandı
07.07.2025 15:02  Güncelleme: 15:07
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Ankara 15. İdare Mahkemesi, Ferrero'nun Rekabet Kurumu'na verdiği taahhütleri yetersiz buldu ve Türk fındık piyasasında faaliyet göstermesini yasakladı. Firma yalnızca Türkiye'den ithalat yapabilecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in uzun süredir takip ettiği Ferrero davasında yargıdan tarihi karar çıktı. Ankara 15. İdare Mahkemesi, İtalyan Ferrero firmasının Rekabet Kurumu'na Mart 2024'te sunduğu taahhütleri "güvenilir bir güvence sağlamadığı" gerekçesiyle iptal etti. Kararla birlikte Ferrero'nun Türkiye'de fındık alımı, kırımı ve ihracatı yapması yasaklandı. Firma yalnızca Türkiye'den ithalat gerçekleştirebilecek.

Mahkeme Ferrero'nun verdiği taahhüdü inandırıcı bulmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi kuruluşu ORTAR ve Ordu merkezli yerel bir fındık firması tarafından Ankara 15. İdare Mahkemesi'ne açılan davada fındık sektörünü yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Ankara 15. İdare Mahkemesi, Ferrero'nun Mart 2024 tarihinde Rekabet Kurumu'na Türk hükümetinin açıkladığı fındık fiyatının altında alım yapmayacağına ilişkin verdiği taahhüdü yeterli bulmadı. Mahkeme, kararında şöyle denildi:

"Fındık piyasasında monopsona yakın bir güçle hakim durumda olduğu tespit edilen davalı şirketin piyasa yapısını bozucu eylemlerinin şirketin küresel ölçekteki ticari hacmi, pazar payı ve dikey bütünleşik yapısı göz önüne alındığında, sadece fiyat ve miktar odaklı sunulan taahhütlerin, teşebbüsün hakim durumu kötüye kullanma potansiyelini ortadan kaldırdığına ve pazardaki dışlayıcı ve sömürücü eylemlerini kalıcı olarak sonlandırdığına dair somut ve güvenilir bir güvence sağlamadığı görülmektedir."

Mahkeme, Rekabet Kurumu'na verilen taahhütleri iptal etti

Mahkeme kararında, Rekabet Kurumu'na verilen taahhütlerin caydırıcılık ve piyasayı disipline etme işlevini ne ölçüde karşıladığının belirsiz olduğu, Rekabet Kurumu'nun bu durumu yeterince değerlendiremediği belirtilerek, "Davalı şirketin piyasadaki hakim durumu ve bu gücü doğrudan veya dolaylı olarak manipüle etme potansiyeli, verilen taahhütlerin bu durumu etkin bir şekilde engellememesi halinde, piyasadaki rekabetçi yapının temel unsurlarından olan küçük ve orta ölçekli teşebbüslerin ticari faaliyetlerini sürdüremez hale getirerek ekonomik mahvına neden olma riski taşımaktadır. Bu nedenle davalı idarenin piyasadaki rekabetçi yapıyı kalıcı olarak tesis etmek yerine etkinliği somut verilerle teminat altına alınmayan ve denetimi güç taahhütlerle soruşturmayı sonlandırmasına yönelik dava konusu kurul (Rekabet Kurumu) kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır."

Mahkeme, bu kararalar doğrultusunda İtalyan firmanın Rekabet Kurumu'na verdiği taahhütleri iptal etti.

Hukukçular: İtalyan firma Türkiye'de ticari faaliyetini tasfiye etmek zorunda"

Davayı açan Ordu Büyükşehir Belediyesi kuruluşu ORTAR ve Ordu merkezli yerel bir fındık firmasının avukatı Ali Mertan, yaptığı açıklamada, mahkemenin bu kararla Rekabet Kurumu'nun taahhütnamesini iptal ettiğini belirterek, "Bu durumda Rekabet Kurumu mevcut taahhüt işlemini bugün itibariyle sonlandıracak ve bu karar doğrultusunda firmanın Türkiye'de ticari faaliyetini durdurma, yani iç piyasada kabuklu kabuksuz fındık alımı, kırımı, ihracat işlerini tasfiye etmek zorunda kalacaktır. Yani sadece ithalat işini yapacaktır. İhracatı Türk firmaları yapacaktır. Değerli tarım gibi uygulamalara son verecektir." - ORDU

Kaynak: İHA

Mahkeme, Türkiye, Ankara, Tarım, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ferrero'nun Türkiye'deki Fındık Faaliyetleri Yasaklandı - Son Dakika

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