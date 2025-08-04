Fethiye-Şövalye Adası yolcu motoru seferleri başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Fethiye-Şövalye Adası yolcu motoru seferleri başladı

Fethiye-Şövalye Adası yolcu motoru seferleri başladı
04.08.2025 14:50  Güncelleme: 14:51
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye'ye yakın konumda yer alan Şövalye Adası'nda ikamet edenler ile Fethiye'den adaya günübirlik ziyarette bulunmak isteyen yerli ve yabancı turistler için Fethiye-Şövalye adası deniz ulaşım seferlerini başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye'ye yakın konumda yer alan Şövalye Adası'nda ikamet edenler ile Fethiye'den adaya günübirlik ziyarette bulunmak isteyen yerli ve yabancı turistler için Fethiye-Şövalye adası deniz ulaşım seferlerini başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Fethiye- Şövalye Adası yolcu motoru seferleri, adada yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda Fethiye'de tatil yapan ya da adayı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ve turistler için de konforlu bir ulaşım imkanı sunuyor.

15 Eylül tarihine kadar devam edecek yolcu motoru seferleri, Fethiye Belediyesi rıhtımındaki (Pelikan Kafe önü) iskeleden ve Şövalye Adası'ndan olmak üzere karşılıklı olarak günde üç kez düzenleniyor. Fethiye kalkış saatleri 09.00, 14.00 ve 19.00; Şövalye Adası kalkış saatleri ise 10.00, 15.00 ve 20.00 olarak planlandı.

Ulaşımda kolaylık ve avantajlı tarife dönemi

Yeni düzenleme kapsamında, Fethiye-Şövalye Adası arasında başlayan yolcu motoru seferlerinden 65 yaş üstü vatandaşlar, şehit yakınları ve gaziler ücretsiz olarak yararlanıyor. Öğrenciler ve öğretmenler için indirimli tarifeler uygulanırken, 60-65 yaş arası vatandaşlar da avantajlı bilet fiyatlarından faydalanıyor. Ücret tarifesi tam bilet için 100 TL, öğrenci için 50 TL, öğretmenler ve 60-65 yaş grubu için ise 75 TL olarak belirlendi. Seferlerde ödeme yalnızca kart ile yapılabiliyor.

Şövalye Adası'ndan Fethiye'de kurulan pazar için gelen Serpil Özer, "Çocukluğumdan beri Şövalye Adası'nda yaşıyorum yazları. Çocukluğumda böyle 5-6 tane motorumuz vardı. Hep böyle saatli gidip geliyordu, çok rahattı. Fakat 5-6 seneden beri, hemen hemen hatta 8 seneden beri bütün motorlarımız bitti. Belediyeye defalarca söylemiştik. Şimdiye kadar hiç duymamıştı sesimiz. Ama bu motoru görünce o kadar çok sevindik ve o kadar memnunuz ki. Yani binlerce teşekkürler Muğla Belediye'mize" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, "Karayoluyla ulaşımı bulunmayan Şövalye Adası'na Fethiye'den günde 3 sefer olacak şekilde planlama yapmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız Fethiye-Şövalye Adası arası yolculuk süresi 20 dakikayı bulmaktadır. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımız şehit yakını ve gazilerimiz ücretsiz olarak faydalanacak olup, öğrencilerimiz de indirim olarak ziyaret edebileceklerdir. Muğla'mıza gelen misafirlerimize hayırlı olsun" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, başlatılan seferlerle ilgili yaptığı açıklamada, halkın ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini vurguladı. Başkan Aras, Şövalye Adası gibi karayolu bağlantısı olmayan yerleşimlerde yaşamın en temel unsurlarından birinin ulaşım olduğunu ve vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda bu hattı hizmete aldıklarını açıkladı - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fethiye-Şövalye Adası yolcu motoru seferleri başladı - Son Dakika

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